Гол и пас Дадонова не помогли "Флориде" в игре с "Вегасом"

Российский нападающий "Флорида Пантерз" Евгений Дадонов в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Вегас Голден Найтс" стал автором заброшенной шайбы и одной результативной передачи. Правда, это не спасло его клуб от поражения со счетом 3:5.

Помимо Дадонова у "пантер" шайбы забросили Майк Хоффман и Алекси Саарела. В составе победителей дубль оформил Райлли Смит. Также за хозяев льда отличились Томаш Носек, Уильям Каррье и Макс Пачиоретти.

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский участия в игре не принимал, оставшись в запасе.