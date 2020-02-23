Поклонская порассуждала о настоящем мужчине

Депутат Государственной Думы России от Крыма Наталья Поклонская в интервью РИА Новости перечислила душевные качества, которым, по ее мнению, обязан обладать настоящий мужчина. Поклонская убеждена, что спутница такого мужчины должна чувствовать себя "самой желанной, нежной, любимой и красивой". Мужчине же необходимо благородство, сказала Поклонская, а также отсутствие гордыни и мелочности.

"Вообще у нас, у женщин, говорят так: о мужчине судят по его женщине", — отметила Поклонская.