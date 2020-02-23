ВMW протаранил пассажирский автобус в Петергофе, есть пострадавшие

В ночь на воскресенье, 23 февраля, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария в результате которой пострадали два человека.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW на большой скорости протаранил стоявший автобус, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В результате инцидента пострадали два пассажира легковушки – мужчины 1981 и 1988 годов рождения получили тяжелые травмы.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.