Кремль призвал не "впадать в мрачные настроения"

Наступательные действия террористов в сирийской провинции Идлиб не могли остаться без ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Сирийские военные, находясь у себя в стране, на своей территории, естественно, отвечали. Это все приводило к чрезвычайной напряженности", — отметил Песков.

Он добавил, что российские и турецкие военные "находятся в постоянном контакте". Кроме того, "при необходимости президенты подключаются к обсуждению этой темы".

"Президент на этой неделе уделил очень большое время ситуации в Сирии и этой кризисной ситуации вокруг Идлиба в частности", — напомнил Песков, отметив, что напряжение ситуации сохраняется.

Представитель Кремля также считает, что не стоит "впадать в мрачные настроения" и "выстраивать крайне негативные сценарии" относительно российско-турецкий отношений и-за обострившейся ситуации в Идлибе.