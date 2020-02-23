23 февраля 202012:45

Роспотребнадзор уточнил, как купить хорошие торты и пирожные

Global Look Press

Рекомендации по правильному выбору кондитерских изделий опубликовал Роспотребнадзор. Они приводятся на сайте ведомства.

Покупателей призывают обратить внимание на условия транспортировки и хранения кондитерских изделий: перевозиться они должны в закрытых лотках, специальных закрытых автомашинах или фургонах, оборудованных полками. Не допускается перевозка кондитерских изделий навалом, прием в торговых организациях тортов, не упакованных поштучно в потребительскую тару, и пирожных, не упакованных в лотки с плотно прилегающими крышками.

Храниться кондитерские изделия должны в чистых, сухих и хорошо проветриваемых помещениях, при этом кондитерские изделия с кремом не допускается перекладывать из лотков поставщика, а также реализовывать их в неупакованном виде по методу самообслуживания.

Кондитерские изделия с кремом должны быть уложены в контейнеры или лотки с крышками, а торты — поставляться в стандартной таре изготовителя. Перенос кремовых кондитерских изделий на открытых листах или лотках не допускается.

Перед покупкой торта рекомендуется ознакомиться с информацией о его составе. Если там фигурируют меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель заменил натуральные компоненты на искусственные, которые могут отрицательно влиять на организм человека. Причиной может быть желание сэкономить, увеличить срок хранения, "улучшить" вкус, добиться более привлекательного внешнего вида кондитерских изделий.

Торты и пирожные без отделки кремом следует хранить при температуре от +2 до +6 градусов Цельсия не более 72, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой или со сливочным кремом — не более 36, а изделия с заварным кремом или с кремом из взбитых сливок — не более 6 часов.

Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, имеющих условия для хранения данной продукции. Лучше выбирать для покупки продукцию местных фабрик: импортный товар слишком долго перевозится, и производители специально увеличивают срок годности продукции, используя консерванты.

Мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и легко рассыпаться, в упаковке не должно быть слишком много ломаных пряников и печений. При покупке продукции рекомендуется внимательно читать этикетку — особенно информацию, написанную мелким шрифтом. На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия.

Также при приобретении кондитерских изделий следует обратить внимание на приведенные производителем требования к условиям хранения — температуре, влажности — и оценить, соблюдаются ли они в данном магазине.

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