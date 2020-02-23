Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Российский лидер каждый год приезжает в Александровский сад 23 февраля, чтобы почтить память солдат, павших за Родину.

В торжественной церемонии также участвовали председатель правительства России Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

После президента цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложили ветераны, политические и общественные деятели. После исполнения государственного гимна России парадным строем прошли военнослужащие Президентского полка.