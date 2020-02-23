Погибшая и пострадавшие: во Владимирской области произошло ДТП с маршруткой

Утром в воскресенье, 23 февраля, на трассе Владимир — Муром – Арзамас Судогодском районе Владимирской области произошла серьезная авария, в результате которой погиб человек и еще несколько – получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, водитель легкового автомобиля Nissan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью".

От полученных травм скончалась пассажирка легковушка.

Кроме того, пострадали люди, находившиеся в салоне пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту Красная Горбатка – Владимир. Восемь человек были доставлены в больницу для осмотра.

Всего в "Газели" ехали 12 пассажиров, в том числе – семь несовершеннолетних.

Полицейские начали проверку по факту инцидента.