23 февраля 202014:10

Что будет летом: прогноз климатолога

Global Look Press

За аномально теплой зимой этого сезона не последует жаркое лето, такой неутешительный прогноз дают климатологи. Как рассказал сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова климатолог Андрей Киселев, температура предстоящим летом будет средней или чуть ниже средней. Эта закономерность подтверждена многолетними наблюдениями.

Однако прохладное лето – еще не самый большой минус после аномально теплой зимы. За бесснежную зиму 2019/20 гг. в почву проникло мало осадков. Недостаток влаги чреват неурожаями сельхозкультур, цитирует климатолога портал Ура.ру.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что этой зимой на территории России наблюдались температурные отклонения от нормы около 25–28 градусов. В Москве, как сообщили в Министерстве природы, из-за рекордно теплой зимы начала зацветать верба, появились подснежники. По данным экспертов, рекордно теплая зима может привести к исчезновению комаров и сокращению популяций речных рыб.

Сейчас

13:45

Израильского посла поместили в карантин в Пекине

13:14

Тренировочный полет МиГ-29К закончился крушением

13:05

Землетрясение на границе Ирана и Турции: среди погибших есть дети

11:28

Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону

10:20

В США погиб астронавт-любитель Майк Хьюз

09:30

Берни Сандерс - самый вероятный соперник Трампа на ноябрьских выборах

04:31

Россияне с лайнера Diamond Princess прибыли в Казань

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

1 час назад
Землетрясение на границе Ирана и Турции: среди погибших есть дети

Землетрясение на границе Ирана и Турции: среди погибших есть дети

52 минуты назад
Тренировочный полет МиГ-29К закончился крушением

Тренировочный полет МиГ-29К закончился крушением

55 минут назад
Израильского посла поместили в карантин в Пекине

Израильского посла поместили в карантин в Пекине

16 минут назад

Трансляции

16:00

Выступление Владимира Путина на вечере в честь Дня защитника Отечества
21:00

Салют в честь Дня защитника Отечества
Все трансляции
Песков: Анкара не выполнила условия договоренностей, достигнутых больше года назад

Песков: Анкара не выполнила условия договоренностей, достигнутых больше года назад

51 минута назад
Итальянские полицейские не дали Логинову подготовиться к масс-старту

Итальянские полицейские не дали Логинову подготовиться к масс-старту

1 час назад
Кремль призвал не "впадать в мрачные настроения"

Кремль призвал не "впадать в мрачные настроения"

56 минут назад
Москвичам придется пережить неделю снегопадов и скачков давления

Москвичам придется пережить неделю снегопадов и скачков давления

3 часа назад
В проекте "Тест" составили рейтинг лучшей красной икры и "незамерзайки"

В проекте "Тест" составили рейтинг лучшей красной икры и "незамерзайки"

3 часа назад
Уайлдер готов был продолжать бой с Фьюри, но тренер выбросил полотенце

Уайлдер готов был продолжать бой с Фьюри, но тренер выбросил полотенце

2 часа назад
Вместо приема детей врачи увлеклись алкоголем, а заведующая духами. Видео

Вместо приема детей врачи увлеклись алкоголем, а заведующая духами. Видео

1 час назад
Эвакуированные из Японии россияне чувствуют себя хорошо

Эвакуированные из Японии россияне чувствуют себя хорошо

3 часа назад
Захарова прокомментировала коронавирусные подозрения в адрес России

Захарова прокомментировала коронавирусные подозрения в адрес России

1 час назад
Это наш подарок: Хлынина и Петров опубликовали клип, не вошедший в фильм "Лёд 2"

Это наш подарок: Хлынина и Петров опубликовали клип, не вошедший в фильм "Лёд 2"

13 часов назад
История с мистикой: завершились съемки "Сердца Пармы"

История с мистикой: завершились съемки "Сердца Пармы"

16 часов назад
Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

21.02.2020 12:40
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

19.02.2020 15:12
Власти Италии отменили еще один футбольный матч из-за коронавируса

Власти Италии отменили еще один футбольный матч из-за коронавируса

21 минута назад
Погибшая и пострадавшие: во Владимирской области произошло ДТП с маршруткой

Погибшая и пострадавшие: во Владимирской области произошло ДТП с маршруткой

53 минуты назад
Песков рассказал, когда может пройти четырехсторонний саммит по Сирии

Песков рассказал, когда может пройти четырехсторонний саммит по Сирии

55 минут назад
Роспотребнадзор уточнил, как купить хорошие торты и пирожные

Роспотребнадзор уточнил, как купить хорошие торты и пирожные

1 час назад
"Нефтехимик" забросил восемь безответных шайб в ворота "Амура"

"Нефтехимик" забросил восемь безответных шайб в ворота "Амура"

1 час назад
NI похвалил российские подлодки и объяснил ненужность авианосцев

NI похвалил российские подлодки и объяснил ненужность авианосцев

2 часа назад
Поклонская порассуждала о настоящем мужчине

Поклонская порассуждала о настоящем мужчине

2 часа назад
ВMW протаранил пассажирский автобус в Петергофе, есть пострадавшие

ВMW протаранил пассажирский автобус в Петергофе, есть пострадавшие

2 часа назад
На Камчатке трагически погибла журналистка Мария Нетребенко

На Камчатке трагически погибла журналистка Мария Нетребенко

2 часа назад
Фатальный запуск самодельной ракеты Майка Хьюза попал на видео

Фатальный запуск самодельной ракеты Майка Хьюза попал на видео

3 часа назад
Квентин Тарантино впервые стал отцом

Квентин Тарантино впервые стал отцом

3 часа назад
Заливщик льда стал первой звездой дня в НХЛ

Заливщик льда стал первой звездой дня в НХЛ

3 часа назад
В США погиб астронавт-любитель Майк Хьюз

В США погиб астронавт-любитель Майк Хьюз

3 часа назад
Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин повторил клубный рекорд

Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин повторил клубный рекорд

4 часа назад
Берни Сандерс - самый вероятный соперник Трампа на ноябрьских выборах

Берни Сандерс - самый вероятный соперник Трампа на ноябрьских выборах

4 часа назад
Гол и пас Дадонова не помогли "Флориде" в игре с "Вегасом"

Гол и пас Дадонова не помогли "Флориде" в игре с "Вегасом"

4 часа назад
Александр Овечкин: теперь все позади, можно двигаться дальше

Александр Овечкин: теперь все позади, можно двигаться дальше

5 часов назад
Для истребителя Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты

Для истребителя Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты

6 часов назад
В Алеппо российских военных поздравили с Днем защитника Отечества

В Алеппо российских военных поздравили с Днем защитника Отечества

6 часов назад
Родственники Олеси Красиловой приедут в Москву, чтобы найти денег на оплату адвоката

Родственники Олеси Красиловой приедут в Москву, чтобы найти денег на оплату адвоката

6 часов назад
Трамп снялся в клипе в роли индийского принца-супергероя

Трамп снялся в клипе в роли индийского принца-супергероя

7 часов назад
Участники беспорядков в Новых Санжарах обратились к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах обратились к Зеленскому

7 часов назад
Скончался создатель человечка LEGO

Скончался создатель человечка LEGO

9 часов назад
Три матча Серии А перенесены из-за коронавирусной инфекции

Три матча Серии А перенесены из-за коронавирусной инфекции

10 часов назад
Единоборства. Зубайра Тухугов одержал досрочную победу над американцем Агиларом

Единоборства. Зубайра Тухугов одержал досрочную победу над американцем Агиларом

10 часов назад
В комитете Госдумы по обороне назвали истинные цели "ядерных учений" США

В комитете Госдумы по обороне назвали истинные цели "ядерных учений" США

11 часов назад
"Желтые жилеты" попытались прорваться к президенту Франции

"Желтые жилеты" попытались прорваться к президенту Франции

12 часов назад
Украина выбрала музыкальный коллектив для участия в Eurovision 2020

Украина выбрала музыкальный коллектив для участия в Eurovision 2020

12 часов назад
Стрельба на северо-западе Москвы: три человека пострадали

Стрельба на северо-западе Москвы: три человека пострадали

13 часов назад
"Монако" без Головина сыграл вничью с "Дижоном"

"Монако" без Головина сыграл вничью с "Дижоном"

14 часов назад
Пушков: версия о "подстрекателях" в Новых Санжарах не внушает доверия

Пушков: версия о "подстрекателях" в Новых Санжарах не внушает доверия

14 часов назад
Вести.net: Sony и Facebook не поедут на игровую выставку GDC

Вести.net: Sony и Facebook не поедут на игровую выставку GDC

21 час назад
Apple запатентовала полностью стеклянный айфон

Apple запатентовала полностью стеклянный айфон

22.02.2020 09:00
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку