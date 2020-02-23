Что будет летом: прогноз климатолога

За аномально теплой зимой этого сезона не последует жаркое лето, такой неутешительный прогноз дают климатологи. Как рассказал сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова климатолог Андрей Киселев, температура предстоящим летом будет средней или чуть ниже средней. Эта закономерность подтверждена многолетними наблюдениями.

Однако прохладное лето – еще не самый большой минус после аномально теплой зимы. За бесснежную зиму 2019/20 гг. в почву проникло мало осадков. Недостаток влаги чреват неурожаями сельхозкультур, цитирует климатолога портал Ура.ру.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что этой зимой на территории России наблюдались температурные отклонения от нормы около 25–28 градусов. В Москве, как сообщили в Министерстве природы, из-за рекордно теплой зимы начала зацветать верба, появились подснежники. По данным экспертов, рекордно теплая зима может привести к исчезновению комаров и сокращению популяций речных рыб.