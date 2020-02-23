Власти Италии отменили еще один футбольный матч из-за коронавируса

Министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что принято решение отложить на неопределенное время все спортивные мероприятия в регионах Ломбардия и Венето. К ранее отмененным трем матчам чемпионата страны добавилась еще и встреча между "Торино" и "Пармой".

О переносе четвертой игры 25-го тура чемпионата Италии сообщил Football Italia. До этого из-за угрозы, связанной с коронавирусом, отменили три встречи серии А: Интер" – "Сампдория", "Верона" – "Кальяри" и "Аталанта" – "Сассуоло".

Напомним, что из-за вспышки заболевания, вызванного вирусом 2019-nCoV, в северных провинциях Италии возникла эпидемиологическая обстановка. Число заболевших людей за два последних дня достигло 79 человек. Двое больных скончались.