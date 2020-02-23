В Подмосковье мать троих детей вытащила собаку, провалившуюся под лед. Видео

В Сети опубликованы кадры спасения собаки, снятые на днях в подмосковных Мытищах. В роли спасателя выступила многодетная мать по имени Алина, работающая педиатром.

Женщина гуляла с детьми в парке. Ее собака попыталась догнать утку и выбежала на лед. В итоге животное оказалось в воде, не сумело самостоятельно выбраться и начало тонуть.

Решительная дама пришла на помощь питомцу. Она попросила прохожих присмотреть за детьми, и, скинув верхнюю одежду, бросилась в пруд. Алина добралась до пса в тот момент, когда он был готов вот-вот пойти ко дну. Ей удалось нащупать ошейник и доставить терпящего бедствие на сушу.

Никто из участников ледяного купания не пострадал.