Прилетевших в Киев россиян отправили в Минск

Троих россиян, летевших в Киев с тренингами и лекциями, не пустили через границу Украины сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Сообщается, что в числе тех, кто получил отказ на въезд в страну, 35-летний россиянин. Ранее он посетил Крым, где читал лекции о кибервойне в молодежно-патриотическом лагере. Организаторы мероприятия – всероссийская организация "Боевое братство" – наградили его медалью "Участник шествия "Бессмертный полк"". Мужчина также сотрудничает "с политическими силами РФ" и баллотировался от партии Жириновского в Московскую думу.

Также рейсом из Минска прилетел 34-летний россиянин, который ехал читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. В биографии СММ-тренера также нашли факт посещения Крыма.

30-летней россиянке не удалось подтвердить цель своей поездки. Выяснилось, что женщина работает на интернет-ресурс, который запрещен в Украине, и размещала в соцсетях фотографий и роликов с мероприятий, которые проводили силовики в Крыму.

Отказы были получены после их прилета в аэропорт рейсом Минск – Киев. Россияне внесены в "черные списки", им запрещен въезд в страну на три года. Все были ближайшим рейсом отправлены в Минск.

Ранее пограничники не пустили в страну группу россиян-актеров, которые повторно пытались въехать в страну из Молдовы со спектаклем. Игорю Ливанову, Юлии Такшиной и другим актерам увеличили срок запрета на въезд с 3 до 10 лет.