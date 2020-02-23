Норвежская лыжница Йохауг стала победительницей "Ски Тур"

На этапе "Ски Тур", который проходит в норвежском Тронхейме, завершилась гонка преследования на 15 километров в соревнованиях у женщин. Победу в ней одержала хозяйка трассы Тереза Йохауг. Она преодолела дистанцию за 41 минуту 13,8 секунды.

Второе и третье места заняли ее соотечественницы Хейди Венг (+3 минуты 40,8 секунды) и Ингвильд Эстберг (+3.41,5). Лучшей из россиянок оказалась Алиса Жамбалова, финишировавшая 22-й (+13.13,5).

Йохауг одержала победу в дистанционной гонке девятый раз подряд. Кроме того, она стала первой победительницей "Ски Тур" в женском зачете.