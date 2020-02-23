Умер еще один человек с Diamond Princess

В Японии скончался от воспаления легких третий человек с круизного лайнера Diamond Princess. По сообщению Минздрава страны, это пожилой японец, которому было более 80 лет.

О том, был ли он инфицирован коронавирусом и являлся ли пассажиром или членом экипажа, не сообщается — не получено согласие семьи на обнародование этой информации. В Минздраве уточнили, что у умершего были и другие заболевания, передает Kyodo News.

В четверг, 20 февраля, от коронавируса COVID-19 скончались два пассажира лайнера — мужчина 87 лет и 84-летняя женщина. Неделей ранее был зарегистрирован первый в Японии случай смерти от коронавируса нового типа — скончалась женщина, которой было больше 80 лет. Она никак не была связана с лайнером Diamond Princess.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об эвакуации россиян с круизного лайнера Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка нового коронавируса. Восемь человек вернулись в Россию бортом МЧС, остальные отказались. Все вернувшиеся и специалисты, вывозившие их, помещены в отдельные боксы инфекционной больницы на двухнедельный карантин.