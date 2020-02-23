Американские санкции сравнили с коронавирусом

Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом сравнил американские санкции с коронавирусом COVID-19. Как заявил иранский лидер в субботу, "санкции США как коронавирус: ужас от них превышает реальный эффект".

По мнению Рухани, американская политика ограничений сродни террору. Иран рассчитывает на гуманитарную поддержку Евросоюза, пишет ТАСС.

В Иране на текущий момент насчитываются 43 зараженных новым типом коронавируса. От осложнений при болезни скончались восемь пациентов.

США ограничили нефтяной экспорт Ирана в мае 2018 года после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий.