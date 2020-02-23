В Италии и Южной Корее отмечен резкий рост числа заболевших COVID-2019

Третий пассажир круизного лайнера "Даймонд Принсесс" скончался от коронавируса — об этом сообщают японские СМИ. Речь идет о гражданине Японии, которому было 80 лет. Прошлые жертвы заболевания с этого корабля также были японцами в возрасте старше восьмидесяти. По всему миру от коронавируса погибли почти 2500 человек. Инфицированных более 78 тысяч. Резкий рост числа заболевших отмечен в Италии и Республике Корея.

Закрытые магазины и школы, пустые улицы. Итальянский Кодоньо за последние дни превратился в город-призрак. На входе в аптеку – вывеска "Маски распроданы". Здесь, на севере Италии – эпицентр вспышки. Часть заболевших уже в реанимации. За последние сутки число случаев заражения коронавирусом выросло сразу в пять раз. Изолированы 11 коммун населением больше 50 тысяч человек.

"Мы решили, что запретим въезд и выезд в те места, где зафиксированы вспышки заболевания. В этих районах отложены массовые мероприятия, учебная деятельность. Министр спорта объявил, что все спортивные мероприятия в регионах Венето и Ломабардия перенесены", – заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Эти меры касаются и трех матчей чемпионата Италии по футболу в высшем дивизионе. Когда состоятся отмененные матчи, пока неизвестно. Ограничения касаются даже прихожан церквей – им рекомендуют не пожимать друг другу руки.

На входе в больницу города Кремона очередь. Люди сами идут сюда, чтобы проверить наличие заболевания. Чтобы сделать прием пациентов быстрее, рядом с госпиталем возводят специальную палатку.

"Мы проверяем очень большое количество людей. На сегодняшний момент у нас порядка 13% позитивных результатов тестов. Масштабы инфекции налицо", – сообщил Джулио Галлера, советник по здравоохранению Ломбардии.

Итальянская пресса пишет, что власти готовы принять уханьскую модель сдерживания COVID-2019. К соблюдению карантина планируют привлечь военных. А в случае нарушения может применяться уголовное наказание. Сейчас на обязательном карантине более 200 человек.

Местные жители жалуются, что им ничего неизвестно и они чувствуют себя небезопасно, потому что ситуация, возможно, ухудшится.

"Из-за соображений безопасности власти попросили закрыть магазин по крайней мере на три дня. Надеемся, что ситуация улучшится, и мы сможем вернуться к нормальной жизни и открыть магазин. Но сейчас очень много паники", – говорят они.

Критическая ситуация в связи с коронавирусом и в Республике Корея. Там число зараженных выросло за сутки еще на треть. Есть скончавшиеся.

"Ситуация с коронавирусом достигла критической отметки. Следующие несколько дней будут переломными. Мы должны не только быстро выявлять зараженных пациентов, но и предотвращать распространение вируса. Правительство поднимает уровень угрозы до самого высокого уровня", – отмечает президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

По мнению властей Республики Корея, вспышка заболевания носит общенациональный масштаб. Они пообещали предоставить поддержку тем регионам, где ситуация наиболее сложная.