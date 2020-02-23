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Общество 26 минут назад

23 февраля 202015:16

Пилоты Airbus Beluga посадили огромный транспортник при сильном ветре. Видео

Youtube/Mraviationguy

В Сети появилось видео посадки в исполнении экипажа транспортного самолета Airbus Beluga, выполненной при сильном боковом ветре. Кадры были сделаны в минувшую среду, 19 февраля, в аэропорту Гаварден под Манчестером.

 

Не самые идеальные условия заставили пилотов бороться со стихией, однако летчики справились и благополучно посадили многотонную машину на полосу. Приземление запечатлел один из местных авиаспоттеров.

Airbus Beluga – широкофюзеляжный реактивный транспортный самолет для перевозки крупногабаритных грузов весом до 47 тонн.

Преимущественно воздушные суда этого типа используются авиастроительной компанией Airbus в своих нуждах. В частности – для перемещения частей самолетов между заводами компании в Европе.

Свое название Beluga получила за внешнее сходство с китом-белухой.

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