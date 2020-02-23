Чемпионат мира. Юрлова финишировала шестой в масс-старте

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антерсельве, состоялся масс-старт у женщин на дистанции 12,5 километра. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой, отстав от лидера на 52 секунды. Россиянка допустила два промаха на огневых рубежах.

Первой стала норвежка Марте Олсбю Ройселанн. Ее время составило 39 минут 14,0 секунды​​​. Второй оказалась итальянка Доротея Вирер (+20,7 секунды). В тройку лучших попала и Ханна Эберг из Швеции (+26,1).

Позже 23 февраля на чемпионате мира в Антерсельве состоится масс-старт у мужчин.