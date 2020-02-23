Авакова снова требуют уволить

У здания офиса украинского президента Владимира Зеленского прошла акция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По сообщению издания "Громадское", на акцию вышли около 100 человек, они требуют уволить Авакова и не назначать его на другие влиятельные должности.

Активисты заявили об отсутствии результатов в расследовании многочисленных нападений на гражданских активистов и журналистов, включая убийство активистки из Херсона Екатерины Гандзюк и убийство Павла Шеремета. Одна из активисток назвала Авакова "вирусом, который заражает страну", заявив, что глава МВД "опасен, токсичен и должен уйти с должности".

Активисты хотели оставить у офиса президента плакат с надписью "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" и знаком вопроса на месте предполагаемой подписи президента Зеленского. Однако правоохранители не дали им это сделать.

Отставки Авакова ранее требовали уже не раз — украинские националисты, депутаты Верховной рады и обычные жители страны. В июне прошлого года более 100 человек собрались у здания МВД Украины на митинг с требованием наказать полицейских, обвиняемых в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Там двое нетрезвых полицейских во время стрельбы по банкам попали в мальчика, который впоследствии умер в больнице от полученных ранений. Тогда же появилась электронная петиция с требованием отставки Арсена Авакова. Однако президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе заявил об отсутствии на то законодательных оснований.

Президент пояснил, что по закону имеет право отстранить от работы только тех чиновников, которых сам назначал. Глава МВД Украины может быть уволен Верховной радой или по собственному желанию или по требованию премьер-министра страны.