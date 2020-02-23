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Коронавирус 23 минуты назад

23 февраля 202019:19 Елена Ерофеева

В России научились быстро выявлять коронавирус

В России научились быстро выявлять коронавирус

Ситуация с новым коронавирусом все еще остается тревожной. Китайские власти в эпицентре болезни городе Ухань ее контролируют. С каждым днем растет число излечившихся. При этом Всемирная организация здравоохранения высказала озабоченность случаями заболеваний за пределами Китая: "Хотя общее число случаев COVID-2019 за пределами Китая остается сравнительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев заболевания, не имеющих четкой эпидемиологической связи, например, у людей, не ездивших в Китай и не имевших контактов с пациентами с подтвержденными случаями".

На территории России пока ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено. Однако меры защиты от эпидемии правительство ужесточило. Гражданам Китая въезд в Россию, будь то для работы, учебы, туризма и с прочими целями, временно запрещен. Исключение — лишь для граждан Китая, следующих через российские аэропорты транзитом в другие страны.

В Казань их привезли ночью 23 февраля спецбортом МЧС. 8 человек, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess проведут в республиканской инфекционной больнице две недели — карантин. У троих коронавирус подтвержден. Но заболевание, как утверждают специалисты, протекает в легкой форме.

Ранее российских туристов из Уханя принимала Тюмень. Для них две недели карантина уже позади.

Сегодня в доме Гаяне – праздник: дочь из Китая вернулась. Вместе спешат за продуктами: апельсины порежут кружочками — на десерт, из отборных яблок приготовят шарлотку.

Мама теперь спокойна. Манэ Шашикян беспокоится — в Ухане остались друзья. Ее близкая подруга гражданка Либерии все еще там, в очаге заражения. Хороших новостей по-прежнему нет.

"Она не может уехать, хотя очень хочет. Я представляю, ее семья переживает так же, как переживала моя мама. Как она мне говорит, ее страна маленькая, не такая мощная. Нет столько денег, чтобы как-то помочь своим гражданам эвакуироваться", — сказала Манэ.

Для Манэ это был долгий путь домой: из Уханя — в Тюмень, из Тюмени — в Москву. Но полет прервала карантинная пауза в две недели.

"Нам тюменцы подарили футболки: "В Сибири — по своей воле". Главный подарок — это наша справка о том, что мы здоровы и у нас отрицательный результат", — рассказала Манэ.

Это сначала казалось тяжело: 14 дней в замкнутом пространстве. Выходить из комнаты запрещено. Для прогулок — только балкон. И казенная пижама в крупную полоску. Им нужны были не таблетки — лекарство от скуки.

Жизнь с ограничениями в тюменском санатории быстро пришла в норму. Здесь не кормили — откармливали. Дважды в день измеряли температуру. Коронавирус не подтвердился. В день отъезда в голосе пациентов сквозила грусть.

Это в Тюмень они летели на военном транспортнике Ил-76. Из Тюмени разлетались на рейсовых самолетах. Еще не вернувшись домой, думали о возвращении в Китай, когда в Поднебесной все наладится.

Китайские студенты вернуться в Россию к началу семестра так и не смогли — граница закрыта. В Университете экономики и сервиса для них организовали дистанционные занятия. В виртуальную аудиторию студент может проникнуть из любой точки мира. Для этого нужны доступ в Интернет и 3D-очки.

В Институте Конфуция при благовещенском педуниверситете для китайских студентов записывают видеоуроки — учат грамотно говорить по-русски, иначе язык забудут. Здесь до Китая — рукой подать: через Амур — уже Хэйхэ. Временный коридор открывают на 2,5 часа в день. Вернуться могут только граждане России. Но добраться до него — проблема.

Рейсы из четырех крупнейших городов Китая сегодня принимает только один российский аэропорт – Шереметьево, терминал F. Каждого пассажира проверяют медики. Оборудован специальный изолятор на тот случай, если у кого-то выявят заболевание. В стерильной зоне развернули выездную амбулаторию: сотрудники Роспотребнадзора измеряют у прибывших температуру, берут экспресс-анализы на коронавирус.

Результаты анализа на коронавирус готовы уже через сутки. Положительных пока не было. Врачи проводят обязательное анкетирование. С помощью специального приложения архивируют визы и паспорта прибывших.

"Мы собираем полностью информацию о том, где будет пребывать гражданин. Ему разъясняется, что он должен находиться на карантине в течение 14 дней", — отметила Марьяна Лысенко, главный врач ГКБ №52 Департамента здравоохранения Москвы.

Вернувшись из китайской провинции Хайнань, Анна Ильина сама обратилась к врачу — горло болело. На карантине в Боткинской больнице она провела один день. На второй замкнула провода в электронном замке и сбежала домой. Возвращать пришлось через суд.

"Я считаю, что у меня есть права, буду их отстаивать. Будет решение суда, и я его исполню", — заявила девушка.

В зале суда Ильиной объяснили: права есть не только у нее. Если человек заражен, он опасен — вирус распространяется стремительно. В машину скорой помощи приговоренную к принудительному карантину сопровождали судебные приставы.

Коронавирус в организме Ильиной не обнаружили. Но в целях профилактики, убеждают врачи, такие меры необходимы. Зараза может прийти неожиданно, откуда ее не ждали.

Подъезжая к Киевскому вокзалу с букетом тюльпанов для мамы, Андрей наткнулся на оцепление. Поезд "Киев – Москва" пришел с опозданием. Состав еще в Брянске задержали на час. Ирина ехала в 11-м вагоне. Как ночью отцепили 12-й, никто не заметил. У пассажирки из потерянного вагона гражданки Китая была высокая температура — 38. Всполошились все: тут же выставили оцепление. Людям предложили эвакуацию.

Но покидать оцепленный плацкарт согласились лишь 13 пассажиров. Китаянку определили в отдельный бокс инфекционной больницы, остальных — в отделение. Прежних пациентов переселили в другой корпус.

Антибиотики не понадобились — только успокоительное, ведь планы на выходные резко пришлось менять. Непредвиденные обстоятельства задержали их в Брянске на сутки. У виновницы этого переполоха температура вошла в норму: весь день — 36,6. Но выписывать ее пока рано, придется еще дважды сдать анализы на коронавирус.

"Претензий она не предъявляет. Ведет она себя спокойно, дружелюбно. Жалоб не предъявляет. Понимает, что такая изоляция — вынужденная. Спокойно к этому относится. Коронавирус предварительно не подтвержден", — сообщила Наталья Старовойтова, врач-инфекционист брянской больницы.

Ее попутчики, что вынужденно отстали от поезда, уже на следующий день отправились в Москву — экспресс-тесты дали отрицательный результат.

В России научились быстро выявлять коронавирус и усилили контроль по всем границам.

Текст: "Вести недели"

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