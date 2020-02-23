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Коронавирус 35 минут назад

23 февраля 202021:13

Карантин в Китае: с каждым днем директивы все строже

Карантин в Китае: с каждым днем директивы все строже

Автор: Дмитрий Киселёв

Весь мир с начала февраля с сочувствием и тревогой следит за развитием ситуации на круизном лайнере Diamond Princess. Все пошло по худшему сценарию. Три недели гигантское судно стояло якобы на карантине у берегов Японии. 3 тысячи 700 человек — пассажиры и члены экипажа — из-за запрета японских властей не могли покинуть лайнер. Вывозили только тех, у кого выявили коронавирус. Остальные ждали, пока заразятся.

Массовая эвакуация началась слишком поздно и не завершена до сих пор. При этом число заболевших коронавирусом преодолело отметку в 600 человек. Есть и двое заразившихся россиян. Они проходят лечение на территории Японии.

Два пожилых японца — мужчина и женщина старше 80 лет — от болезни скончались. Океанский лайнер в буквальном смысле превратился в душегубку. Японцы совершили грубейшую ошибку. Карантин — это когда заболевших и незаболевших изолируют друг от друга. Лучше изолировать каждого, кто был в контакте с заболевшим, — это элементарно. Между тем все 3700 тысячи человек находились в едином замкнутом пространстве с циркуляцией единого воздуха в общей системе кондиционирования и вентиляции. Это все равно что в самолете или подводной лодке. Неудивительно, что случаев заражения с каждым днем будет становилось все больше.

Выходит, если бы власти Японии организовали эвакуацию пассажиров лайнера Diamond Princess сразу, как только экипаж запросил о помощи, и организовали бы карантин на суше, заболевших было бы в разы меньше. Опыт. Китай тем временем очень грамотно сдерживает эпидемию у себя, в провинции Хубэй.

Автор: Александр Балицкий

Его фотография перед входом встречает всех так, как еще недавно он сам встречал первых зараженных пациентов в приемном покое госпиталя "Учан". Главный врач нейрохирург Лю Чжимин — ему был 51 год — боролся за жизни больных, когда уже и сам был в реанимации. Он требовал приносить истории болезни самых тяжелых пациентов, чтобы проверить курс лечения, и просил подчиненных беречь себя, ведь спасать других они могут, когда живы сами.

Быть в зоне риска. Ежеминутно. Понимание этого не останавливает медиков, что едут в очаг заражения со всех китайских провинций, жертвуя близкими, с которыми они теперь не имеют права видеться, — карантин — и подбадривая друг друга, состригая косы. Если бы так же просто было победить вирус, как пройтись по волосам бритвой…

Стригут медработников волонтеры. Из-за эпидемии — парикмахерские закрыты, как и вся сфера услуг. Один из известнейших пекинских мастеров — Лю Цинчи, его клиентами были многие китайские знаменитости — надел волонтерскую жилетку и взялся за ножницы, открыв двери для всех, кто ставит заслон вирусу, пытаясь "загнать его в клетку".

"Пусть моя работа будет моим небольшим вкладом в борьбу с эпидемией. Мы обслуживаем полицейских, они ведь все время на посту. А за стерильность не беспокойтесь — все инструменты мы особенно тщательно обрабатываем", — рассказал парикмахер.

На самом деле найти в китайской столице место, где можно было бы постричься, сейчас очень сложно. Одна из старейших парикмахерских Пекина. Что любопытно, здесь можно прямо во время стрижки посмотреть последние новости — естественно, про коронавирус.

А на экране постоянно — про создание вакцины — из первой партии уже начали вырабатывать антитела — про счастливые истории выздоровления. Страна должна верить, что скоро все закончится и будет как прежде, ведь есть же примеры. И победивших болезнь уже почти 23 тысячи. Вот 82-летний Чэнь Ихэ из Уханя. За день до восточного Нового года он через стекло больничной палаты успокаивал родных — ему стало лучше. Чэнь уже дома: делает китайскую гимнастику тайчи и пишет письма, чтобы ему все-таки разрешили сдать кровь для больных.

"Говорили же, что у тех, кто выздоровел, есть антитела, которые спасут тех, кто болеет. Но медсестра сказала, что у меня уже возраст, не стоит брать кровь. А я ведь просто помочь хочу другим, как помогли до этого мне", — признался мужчина.

Помощь в зараженный Хубэй со всей страны идет вагонами и фурами. Вот провинция Цзялинь собрала для Уханя 100 тонн риса, 300 тонн свежих овощей передают фермеры Сычуаня. С родины лучших китайских апельсинов Чунцина отправляется огромная партия цитрусовых.

Скорейшее выздоровление — это то, чего так ждет китайская экономика с ее мощным промышленным сектором. И хотя власти уже заявляют, что три четверти предприятий возобновили производство, деловые центры столицы по-прежнему пусты.

Посадить страну на карантин — такое было возможно, пожалуй, только в Китае с его колоссальной самодисциплиной. И с каждым днем директивы все строже.

Пекинские гостиницы, и так оставшиеся практически без постояльцев — а в Китай без особой необходимости сейчас никто и не едет — столкнулись с новой проблемой. Власти ввели обязательный двухнедельный карантин для всех, кто приезжает в город. И не важно, откуда. И смысл теперь бронировать номер, если из него не выйти.

Вечер. Один из центральных отелей. На все огромное здание — свет всего в двух окнах. В гостинице напротив вообще нет никаких признаков жизни. В третьей девушка на ресепшн сразу предупреждает: "Если вы только что прилетели и останавливаетесь у нас, вы не сможете выходить 14 дней".

Позже чиновники разъяснят в Интернете: иностранцев, если они прилетели из-за границы, карантин не касается. Но китайцам обычно проще сказать "нет" каждому.

Эпидемия вносит коррективы и в политический календарь. В марте в Пекине традиционно проводится Всекитайское собрание народных представителей — почти три тысячи делегатов из всех провинций. Главное политическое событие года, где определяется курс Китая на ближайшую перспективу. Но в нынешних условиях речь идет о переносе — окончательное решение в Пекине примут 24 февраля, тем более что курс пока все равно один — на выздоровление.

Текст: "Вести недели"

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