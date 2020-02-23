Турция закрыла границу с Ираном

Власти Турции закрыли границу страны с Ираном в качестве меры предосторожности против вспышки нового коронавируса COVID-19. Иран стал первой страной Ближнего Востока, в которой зафиксированы подтвержденные случаи заражения смертоносным коронавирусом нового типа. По сообщению иранского Минздрава, пока насчитывается 43 случая заболевания. Еще восемь пациентов скончались от осложнений в ходе болезни.

По информации турецкого издания Daily Sabah, закрыты контрольно-пропускные пункты Капыкей и Эсендере на границе с Ираном. Меры приняты на фоне притока туристов из Ирана в восточную турецкую провинцию Ван перед предстоящим в марте праздником весны — Наврузом. Власти Ирака недавно также объявили о запрете въезда в эту страну из Ирана.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила об эвакуации россиян с находящегося в порту японской Иокогамы круизного лайнера Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка нового коронавируса. Восемь человек вернулись в Россию бортом МЧС, остальные отказались. Все вернувшиеся и специалисты, вывозившие их, помещены в отдельные боксы инфекционной больницы на двухнедельный карантин.