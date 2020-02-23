Путин прибыл на концерт в ГКД

Президент России Владимир Путин в субботу выступит с поздравительной речью на концерте, посвященном Дню защитника Отечества. Российский лидер уже приехал в Государственный Кремлевский дворец, пишет РИА Новости.

Утром Путин, члены правительства России, политические и общественные лидеры, ветераны возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.