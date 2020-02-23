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Евровидение-2020 16 минут назад

23 февраля 202016:57 (обновлено в 17:01)

Пригожин и Лоза оценили украинскую идею для "Евровидения"

Российский продюсер Иосиф Пригожин назвал правильным решением планы победившей в украинском отборе "Евровидения-2020" группы Go-A выступить на конкурсе с песней на родном языке. Он также посоветовал будущему участнику "Евровидения" от России перенять украинский опыт и спеть в Нидерландах на русском.

"С точки зрения языка я бы вообще не придирался", — заявил Пригожин "Газете.Ru". Украинский язык, по его словам, очень красивый, а культура должна объединять людей и общество. Петь на украинском языке на "Евровидении", по его мнению, "очень неплохо" — это "некая идентификация принадлежности к своему народу". По этой же причине петь на каком-то другом языке не имеет смысла, считает продюсер.

По словам Пригожина, он еще не успел ознакомиться с конкурсной песней Go-A "Соловей", но ему известно об успехах украинских музыкантов на российском рынке. Им каким-то образом удается делать интересный музыкальный материал и "заходить на российский рынок, что называется, с удовольствием", отметил он.

Решение Украины отправить на конкурс артистов с песней на родном языке положительно оценил и российский музыкант Юрий Лоза. По его словам, "украинцы уже поняли, что нужно свою культуру продвигать, а не распиаривать британцев".

"Когда у нас поймут, будет очень хорошо. Я об этом говорю уже много-много лет", — добавил музыкант.

Музыкальный коллектив Go-A победил в финале украинского национального отбора, который прошел накануне, 22 февраля. За право представлять Украину на "Евровидении" боролись также певцы Khayat и David Axelrod, певицы KRUTЬ и Jerry Hail, а также группа Tvorchi.

"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Право провести конкурс у себя Нидерланды получили после победы их представителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в Тель-Авиве в 2019 году.

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