23 февраля 202021:51 Александр Сладков

Помощь Лаосу: работа российских саперов

Помощь Лаосу: работа российских саперов

Российские военные несут службу во многих странах мира, в горячих точках, как например, в Сирии, а еще в странах, где войны нет, но наша помощь очень нужна. Например, в Лаосе, где российские саперы уже не первый год ликвидируют наследие американских бомбардировок. В годы войны во Вьетнаме американцы сбросили и на Лаос около 260 миллионов бомб. Четверть из них остается в земле, ежегодно унося жизни сотен крестьян. Как российские саперы спустя полвека "прибирают" за американцами?

Лаос. Перелет в провинцию Сиангкхуанг. Чем ближе к границе с Вьетнамом, тем больше внизу воронок от американских бомб и это почти полвека после войны. США сбросили на Лаос 260 миллионов бомб. Треть не разорвалась. От них и очищают лаосскую землю российские саперы. Это отряд Международного противоминного центра. Тяжелейшая миссия. И в смысле большой опасности, и с точки зрения физических нагрузок.

Это уже вторая командировка отряда разминирования в Лаос. Сначала были джунгли. Теперь — глинистая пустыня. Идет сплошная очистка местности от металла. На каждый сигнал миноискателя сапер реагирует, начинает копать. За полгода отрядом произведено более ста тысяч "откопок", найдены 559 неразорвавшихся боеприпасов — это ошеломляющая цифра. Командировка саперов длится уже 130 дней.

"Они никогда не закончатся, сигналы эти. Они уже мне даже ночью снятся. И каждый сигнал ты уже начинаешь анализировать, что может находиться в грунте", — рассказал один из российских саперов.

Рядом — лаосские саперы. Сначала приглядывались друг к другу, знакомились. Теперь дружат. Наши обучают коллег.

"С лаосцами выстраиваются отношения всегда очень вежливо, культурно, с почтением, потому что народ они очень гордый, сильный, мы никогда не ставили себя выше их. То есть очень важно наладить именно личный хороший и дружеский контакт, и тогда работа будет получаться", — отметил Олег Чапин, военнослужащий Международного противоминного центра ВС РФ.

Город Пхонсаван, центр провинции, буквально построен на боеприпасах.

"Я нигде такого не видел. Просто на свалках где-то валяющиеся какие-то предметы военного обихода либо остатки мин, там оперение хвостовое и так далее, такое было, но чтобы на каждом шагу это стояло как декорация или часть интерьера, такое — в первый раз", — признался Олег Чапин.

Очень сложная почва. Твердая. Аккуратно, как на археологических раскопках, — работать очень трудно.

Уничтожают найденные боеприпасы лаосские коллеги. Накрывают мешками, чтобы не разлетались осколки, и подрывают на месте.

Это и есть помощь России Лаосу. "Я все равно выполняю задачи своего государства, своего руководства. Конечно, со мной это чувство то, что я — русский и не могу себе позволить, чтобы триколор российский как-то побледнел на моем плече. Командировки такого плана носят не только характер выполнения задачи — это еще и дипломатическая миссия", — подчеркнул Олег Чапин.

Через месяц в Лаосе наступит сезон дождей — розыск неразорвавшихся боеприпасов будет затруднен. Наши ребята отправятся домой, начнут подготовку к новым командировкам по России, в Сирию. И опять — в Лаос. У них работа такая. Они — защитники Отечества.

Текст: "Вести недели"

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