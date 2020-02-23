В Азове женщина потеряла сознание и едва не погибла под автобусом. Видео

Камера наблюдения запечатлела дорожный инцидент, произошедший в минувшую пятницу, 21 февраля, в Азове.

Женщина, шедшая по тротуару, внезапно оступилась и упала на проезжую часть. Как сообщают местные СМИ, она почувствовала внезапное недомогание и потеряла сознание.

Голова пешехода оказалась в считанных сантиметров от колес автобуса, который как раз проезжал мимо.

По счастливой случайности, дама не пострадала.