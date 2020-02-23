Поступают сотни, выходят десятки: предложения по Конституции фильтруют

В морском торговом порту Калининграда немецкий контейнеровоз разгружают немецкими кранами в построенном немцами доке.

"На востоке — Литва, на западе — Польша. Там чуть дальше — Германия. Мы в окружении, но у нас есть серьезная привилегия — наступать можно в любом направлении", — отметил Андрей Колесников, директор Калининградского морского торгового порта.

На работу портовой службы теперь влияет не только капризная балтийская погода, но и колебания европейского политического климата.

"На Западе раздаются голоса, что нужно пересмотреть итоги Второй мировой. И, в частности, территориальные различные претензии имеют к России. Уже делят карту Калининградской области, что к Литве отойдет, а что будет Польше принадлежать", — сказал Колесников.

И вот такие выступления изнутри: сторонники европейского выбора с прическами "гитлерюгенд". "Мы, жители Кенигсберга, за прошедший месяц собрали более 2 тысяч подписей по петиции о возвращении нашему городу его исторического названия", — заявляют они.

Хотя в городе масса напоминаний о том, почему регион стал российским и Восточная Пруссия превратилась в Калининградскую область. Подземный бункер гитлеровского командования — тут сейчас музей. Между частями бункера — герметичные двери, и каждый отсек мог существовать автономно. А над нами — трехметровое бетонное перекрытие, которое, по идее, не пробила бы никакая бомбардировка. Правда, пользоваться этим чудом фортификационного искусства гарнизону пришлось совсем недолго. 12 апреля 1945-го комендант подписал акт о капитуляции. Считавшийся неприступным город-крепость Кенигсберг был взят советскими войсками за три дня. В итоге в плен сдалась крупная группировка — больше девяноста тысяч солдат и офицеров Вермахта.

В тот момент между Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом уже существовала договоренность: регион после войны отойдет к СССР. Здесь был построен первый в стране памятник памяти погибших советских воинов.

"Вбрасываются какие-то странные и кажущиеся смешными идеями, что, к примеру, Калининградскую область взяли в аренду. Это страны НАТО. Это еж не какие-то там фрики, это люди во власти стран НАТО высказывают. На самом деле это опасно", — считает Андрей Омельченко, член Общественной палаты Калининградской области.

И вот уже Эстония заявляет, что хотела бы присоединить к себе части Ленинградской и Псковской областей, а Латвия претендует на Пыталовский район той же Псковской области. Все это — наследие Советского Союза, когда границы между входившими в него республиками были весьма условными. А сейчас территориальные претензии к России — своего рода способ политического давления.

"Границы государства должны быть сохранены. Это суверенитет нашей Родины. Я считаю, это важная поправка", — сказал один из жителей Пыталовского района.

Важным вопрос защиты государственного суверенитета считает подавляющее большинство россиян. Тем более когда Запад дает все новые поводы беспокоиться о безопасности страны.

"Нам периодически и средства массовой информации подбрасывают такие темы, как решение суда по "ЮКОСу" очередное. Сказано там, что мы должны выплатить 50 миллиардов. Это -противоречащее российскому правопорядку решение", — сказал Андрей Клишас, председатель рабочей группы по подготовке предложений в Конституцию РФ.

Поправок в Конституцию, которые касаются суверенитета страны, уже целый блок. Предлагается прямо указать запрет на отчуждение территорий. Главенство российского права над международным.

"Речь идет о тех идеях которые предлагают люди. Очевидно, что эти идеи далеко не все имеют конституционное значение, но все они важны с точки зрения понимания проблематики", — отметил Андрей Макаров, депутат, член рабочей группы по подготовке предложений в Конституцию РФ.

Рабочая группа выполняет роль своеобразного фильтра — сюда поступают сотни предложений, а выходят лишь десятки, но каждое из них, по сути, уже прошло общественную и юридическую экспертизы.

Ученые-правоведы посоветовали: соблюдение социальных гарантий в Конституции должно быть возложено на правительство.

"Мы много говорим о социальной ответственности бизнеса, но как-то все время скатываемся в сторону развития территорий, украшения клумб, благотворительности какой-то, а самое главное здесь – это чтобы уровень заработной платы был оговорен в коллективном договоре. А это значит социальное партнерство", — заявила Наталья Агапова, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, председатель Профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Примерно половину всех предложений уже обработали и отредактировали. Более того, их пакетами принимает парламентский Комитет по госстроительству.

"В обязанностях правительства есть, например, укрепление семьи, экологический вопрос. Это будет вноситься, это серьезная вещь, которая имеет отношение в отраслевых законах. По поводу семьи понятно, это семейное законодательство", — пояснил Павел Крашенинников, председатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Параллельно готовится и общероссийское голосование, без которого поправки в Конституцию не вступят в силу. Решено, что за основу возьмут проведение последних президентских выборов.

"Хотелось бы, чтобы это решение принимало максимальное количество граждан, которые живут в России. Да то и не только в России. Но имеют право голоса. Живут за рубежом. Мы должны создать условия для возможности проголосовать всем, кто хочет", — сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

А разъяснительную работу доверят волонтерам.

"Они помогут нам максимально донести до наших граждан, потенциальных участников голосования, ту информацию, которая связана с этим голосованием. Когда были сформированы поправки, суть этих поправок, где , когда, каким образом они могут принять участие в этом голосовании, какие у них права, какие у них есть возможности", — пояснила глава ЦИК Элла Памфилова.

Все то же самое непременно укажут и на специальных информационных стендах. Несколько тысяч экземпляров обещают уже в ближайшее время расставить по всей стране.