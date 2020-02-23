Арестован подросток, закопавший в снегу "убитого" мальчика

В Кандалакше (Мурманская область) взят под стражу 15-летний парень, обвиняемый в покушении на убийство ребенка. Подростка арестовали на два месяца.

По версии следствия, он избил и пытался задушить 11-летнего мальчика. Потерявшего сознание ребенка – закопал в снегу, приняв за мертвого.

Потерпевшего обнаружили взрослые и вызвали скорую. Сейчас он в порядке.

В Следкоме сообщили, что арестованный ранее подозревался в совершении жестоких преступлений. Характеристики на него отрицательные, передает "Интерфакс".