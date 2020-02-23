Йоханнес Бе завоевал золото чемпионата мира в масс-старте

На чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве норвежец Йоханнес Бе одержал победу в масс-старте на дистанции 15 км. Он финишировал первым с результатом 38 минут 9,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Следом за ним расположился француз Кентен Фийон Майе (+42 секунды, 3 промаха). Замкнул тройку призеров его соотечественник Эмильен Жаклен (+55 секунд, 2 промаха).

Лучшим из россиян оказался Никита Поршнев, показавший 26-е время. Ранее с масс-старта снялся лидер сборной России Александр Логинов в связи с ночными обысками в отеле нашей команды.