Дело "Сети": новые данные

Автор: Дмитрий Киселёв

Зарубежное сетевое издание Meduza опубликовало свое расследование по так называемому делу "Сети" (запрещена в РФ). Это молодежная военизированная анархистская организация, которая тренировала своих бойцов совершать политически мотивированные вооруженные нападения. В сумме все это дало основание суду вынести серию жестких приговоров — с большими сроками.

Расследование Meduza как раз и подтверждает, что леваки и анархисты подрабатывали торговлей наркотиками, а еще убивали тех, кто взаимодействовал с ними, — из-за боязни утечки информации. История жуткая. В ней два трупа, как минимум две попытки самоубийства, много дикости и невежества.

Сейчас кто-то из правозащитников пытается поставить под сомнение данные следствия и даже приговор суда. Но сама Meduza, предваряя свою публикацию, признает: "Мы отдаем себе отчет, что это тяжелый удар для всех, кто поддерживает фигурантов дела. Для их родных и близких. Многие факты у нас по-прежнему с трудом укладываются в голове, но скрывать такую важную информацию мы как журналисты не имеем права".

Что же до судебного следствия, то оно продолжается по другим фигурантам дела "Сети". Разумеется, следствие должно быть проведено скрупулезно и без ошибок. Таково безусловное требование закона и общества. Но в то же время и допускать, чтобы некие вооруженные группы действовали безнаказанно в России, невозможно.

С уже осужденными фигурантами дела "Сети" встретился корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" Виталий Кармазин.

Автор: Виталий Кармазин

Кадры на которых фигуранты громкого дела террористического сообщества "Сеть" проводят свои тренировки. Недалеко от Пензы отрабатывают навыки стрельбы с боевым оружием. А вот берут штурмом здание, закидывая его коктейлями Молотова. Сами обвиняемые называли это простыми тренировками по страйкболу – игре, похожей на зарницу, в которой две команды стреляют друг в друга пластиковыми шариками.

"Ни один страйкбольный клуб никогда не работает со взрывчатыми и воспламеняющими веществами. Тем более без средств пожаротушения. Что является ассоциативным рядом для нас: это бутылка с зажигательной смесью и закрытые лица людей, медицинская повязка и что-либо другое", — сказал эксперт по безопасности Петр Фефелов.

На кадрах, которые фигуранты дела снимали сами, — совсем не игрушечные баталии. Илья Шакурский — признанный судом одним из организаторов запрещенной в России террористической группировки "Сеть". Первая встреча с журналистами после приговора. "С обвинением я не согласен", — заявил он.

Тот же Илья Шакурский – на кадрах видеосъемки. Кричит об уличном терроре. По данным следствия, он поджигает стелу с надписью "Свобода или смерть" на въезде в родной поселок Мокшан.

Дома у фигурантов дела были обнаружены анархистские материалы и так называемый манифест "Сети". В нем — планы группировки и конкретные методы. Индивидуальный террор и убийства представителей власти. Действовать хотели в 2018 году, во время президентских выборов или чемпионата мира по футболу.

"В первую очередь отработать сценарии (быстрый вход в неподготовленной здание в более-менее мирное время, быстрая его зачистка, захват заложников, связывание и обыск их и т. п.). Во вторую очередь отрабатывать сценарии ведения уже гражданской войны, которая, вероятно, наступит позже полевые и городские наши тактики", — говорится в одном из документов "Сети".

"Они собирались убивать людей, причем необязательно причастных к власти. А именно людей, из-за смерти которых мог произойти общественный резонанс", — отметил Евгений Пучков, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Пензенской области.

Дома у бойцов "Сети" был изъят арсенал зарегистрированного и незаконного оружия.

"Были обнаружены две гранаты Ф-1 в автомашине у Пчелинцева. У Шакурского был обнаружен пистолет с патронами, самодельное взрывное устройство. И у осужденного Куксова был обнаружен пистолет с патронами", — заявил Сергей Семеренко, прокурор отдела гособвинителей Уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области.

В "Сеть", по данным следствия, входили также ячейки, организованные в Петербурге. Там сейчас идет суд над участниками сообщества. Поначалу обвиняемые даже давали признательные показания. Вот второй организатор террористического сообщества Дмитрий Пчелинцев рассказывает о планах группы. Он признался, что группа планировала подрывы и теракты.

Но вскоре в дело вступили московские правозащитники, в том числе Лев Пономарев. У него уже был опыт защиты террористов, участников движения "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещено в РФ) . Мы связались с Пономаревым по телефону. Но комментировать действия другой группы террористов — из "Сети", он не захотел.

После бесед с московскими правозащитниками фигуранты дела стали по несколько раз менять показания, отказываться от своих слов, а затем заявили, что к ним применялись пытки. В СИЗО выехали представители общественно-наблюдательной комиссии Пензенской области. Им обвиняемые заявили, что просто хотели привлечь внимание к себе. Параллельно проверку начал Следственный комитет.

"Каждому доводу о якобы недозволенных методах задержания и формирования доказательственной базы сотрудниками ФСБ, применения физического и психического насилия сотрудниками пензенского СИЗО дана всесторонняя и оценка в рамках доследственных проверок. Своего подтверждения заявленные доводы не нашли", — заявила Светлана Петренко, руководитель Управления взаимодействия со СМИ СК РФ.

Позже и вовсе появилось видео, на котором Дмитрий Пчелинцев, оставшись один в камере, сломал крышку туалетного бочка и пытался порезать себе руки. Вскоре его приговорили к 18 годам лишения свободы. Илью Шакурского — к 16. Остальные получили меньшие сроки — вплоть до 6 лет. Первый адвокат Шакурского Михаил Григорян уверен: московские правозащитники оказали обвиняемым медвежью услуги, сломали линию защиты и убедили фигурантов отказаться от своих показаний, которыми ранее удалось смягчить статьи.

"Отказ от показаний меня и удивил в том смысле, что отказались от участия в пользу организации. Но при этом трубить, что ребята невиновны, их пытают. Доказательств пыток нет. Мне жалко Илью Шакурского. Через год все забудут, а его мать останется с этим горем", — сказал Михаил Григорян.

Некоторые правозащитники договорились до того, что, мол, осудили невиновных. Они ведь никого не убили.

"Преступление считается оконченным далеко не с момента, когда теракт совершен или совершено убийство. Они привлекаются к той же уголовной ответственности, например, за террористический акт через статью 33 или 30. Это приготовление к совершению преступлений. Они готовились", — пояснил Владимир Калиниченко, бывший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР.

"Для примера: в США человек, который написал в соцсетях, что он хочет убить якобы Барака Обаму, получил три года тюрьмы безо всяких разговоров. В Великобритании школьник, который в Интернете написал о том, что он готовится к терроризму, получил пожизненное заключение", — рассказал Армен Гаспарян, обозреватель МИА "Россия сегодня".

А позже выяснилось, что осужденные могут быть причастны к двойному убийству. Об этом написало информационное издание Meduza. До этого оно поддерживало позицию московских правозащитников. Источник журналистов — фигурант дела "Сети" Алексей Полтавец, сбежавший на Украину. Он рассказал, что один из организаторов сообщества — Дмитрий Пчелинцев, тот который резал себя в СИЗО, — якобы отдал приказ устранить двух свидетелей их преступлений — Артема Дорофеева и Екатерину Левченко. Предположительно, стрелял уже осужденный Максим Иванкин.

"Иванкин убил и похоронил Катю не более чем в ста метрах от того места, где нашли тело Артема, утверждает Полтавец. Он говорит, что точного места убийства не видел. По словам Полтавца, Артему сначала выстрелили в лицо картечью из обреза карабина "Сайга" 12-го калибра. Он оставался жив, и ему перерезали сонную артерию", — пишет Meduza.

По одной из версий, убитая пара снимала квартиру вместе с участниками группировки, по другой, — они вместе распространяли наркотики. То, что среди осужденных по делу "Сети" есть три наркоторговца, никто не отрицает. Они делали так называемые "закладки" с наркотиками. В их телефонах хранились фотографии порошков. Да и сами осужденные показывали места с тайниками. По всей видимости, информацию об убийстве будут проверять оперативники. А пока осужденные участники террористического сообщества готовятся к апелляции.

В деле остаются многочисленные вещдоки, изъятые у фигурантов. Вот карабин "Вепрь", "Сайга" и помповое ружье, обнаруженное в схроне. Еще одна "Сайга", еще один "Вепрь". Баллон с алюминиевой пудрой — компонент для производства взрывчатки. Вот компьютеры с анархистскими материалами. Гранаты, запалы, пистолеты Макарова. Все опечатано и в таком виде будет храниться до окончательного решения суда апелляционной инстанции.