В Бразилии летчик удачно посадил самолет с неисправным шасси. Видео

Очевидец снял на видео непростую посадку в исполнении пилота частного самолета, сумевшего без серьезных последствий приземлиться в аэропорту Афонсу Пена в городе Куритиба на юге Бразилии.

В минувшую субботу, 22 февраля, пилот доложил о проблемах с носовой стойкой шасси. Экстренные службы воздушной гавани приготовились к встрече самолета.

Летчик аккуратно "примостился" на полосу, максимально долго удерживая машину на основных стойках шасси. После того, как он погасил скорость, самолет опустился на нос и к нему тут же устремились спасатели.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Взлетно-посадочная полоса, на которую приземлился самолет, была закрыта на четыре часа.