Бывший посол США дал Киеву совет по Донбассу и Крыму

Сосредоточиться на Донбассе, а не Крыме посоветовал Украине экс-посол США в Киеве Стивен Пайфер.

На Донбассе сейчас действительно горячая ситуация, ее важно разрешить, а уж потом искать поддержку для работы по Крыму. У Украины сейчас на нее нет ресурсов. Вряд ли кто может сказать, как вернуть Крым, заявил посол.

США не изменят свою позицию и не признают аннексию Крыма Россией, как когда-то десятилетиями не признавали аннексию СССР стран Балтии.

И сейчас отношения Вашингтона с Москвой зависит от отношений Москвы с Киевом, передает РИА Новости.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Россию обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Украины и называют агрессором, Россия такие обвинения отрицает. В Кремле не раз подчеркивали заинтересованность в решении украинского экономического и политического кризиса.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России ссылается на то, что референдум проводился в строгом соответствии с международным правом.