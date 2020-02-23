Тема:

Конфликт в Сирии 1 час назад

23 февраля 202022:15 Дмитрий Киселёв

Обострение в Идлибе: Путин напомнил Эрдогану, что тот не у себя дома

Обострение в Идлибе: Путин напомнил Эрдогану, что тот не у себя дома

Крайне неприятное обострение в сирийской провинции Идлиб, куда в свое время как в международную согласованную зону деэскалации свозили террористов, например, из Алеппо. Для них тогда предоставленные автобусы в Идлиб были единственной возможности сохранить свою шкуру. Другим вариантом было безусловное уничтожение в ходе штурма правительственными силами самого большого города Сирии. Террористы выбрали автобус в Идлиб.

Было это в самом конце 2016-го, то есть чуть более трех лет назад. В то же время все понимали, что Идлиб отнюдь не новый псевдохалифат, решение — временное. И рано или поздно вся Сирия должна быть от этой мерзости очищена. Именно поэтому через полтора года после освобождения Алеппо – в сентябре 2018-го — против собравшихся в Идлибе и не желающих покидать Сирию террористов была подготовлена и заблаговременно объявлена военная операция. Операция масштабная, ведь террористов в Идлибе скопилось десятки тысяч. В последний момент, когда у Сергея Шойгу журналисты прямо спросили, надо ли понимать, что этой военной операции все же не будет, Шойгу сухо ответил: "Да". Это было 17 сентября 2018 года.

Но кто мог отменить операцию? Неожиданно это сделали президенты России и Турции Путин и Эрдоган на встрече в тот день в Сочи. Для понимания сегодняшней ситуации те договоренности важно вспомнить. Вместо войны решили тогда для начала развести тяжелые вооружения на границе соприкосновения террористов с позициями сирийской армии. Активным сторонником такого решения, помним еще по тегеранскому тройственному саммиту, был Эрдоган. Саммит в Тегеране прошел за десять дней до встречи в Сочи. Мотив Эрдогана: война в Идлибе "насытит" Турцию еще большим потоком беженцев. Путин отнесся к опасениям Эрдогана с пониманием. И поэтому-то в сентябре 2018 договорились о следующем.

"Решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе "Джебхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ)", — заявил российский президент.

Согласовали конкретный срок. Сейчас просто напоминаем: к 15 октября уже нужно будет вывести радикальных боевиков. Таким было обязательство Турции. Вывести. И далее — тоже со сроком.

"К 10 октября 2018 года по предложению президента Турции осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок", — заявил Путин.

Он не случайно подчеркнул, что это было предложение Эрдогана. В этом не только вежливость, но и дипломатическая гибкость Путина. Он пошел на это, хотя у него самого явно были сомнения в том, что такое возможно. Сомнения, как видим, были оправданы.

Но почему Путин сомневался? А очень просто: в договоренностях участвовали не все вооруженные противостоящие стороны. Ранее Путин уже об этом и говорил: "Здесь же нет представителей вооруженной оппозиции у нас за столом. И тем более нет представителей "Джебхат-ан-Нусры" или ИГИЛ (запрещено в РФ) и сирийской армии. Я считаю, что президент Турции в целом прав. Это было бы хорошо. Но мы же за них не можем сказать. Тем более не можем сказать за террористов "Джебхат-ан-Нусры" или за ИГИЛ, что они прекратят стрелять или использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами".

Но у Эрдогана были свои аргументы. Он считал, что в рамках астанинского процесса все же удастся договориться со всеми. И поэтому брал на себя повышенные обязательства. "В ходе переговоров решили, что территорию, которая находится под контролем сирийской армии и оппозиции, необходимо демилитаризировать. Оппозиция, которая контролирует эти территории, продолжит оставаться там. Но вместе с тем совместно с Россией мы приложим все усилия, чтобы устранить все радикальные группы с этих территорий, чтобы определить и предотвратить провокации со стороны третьих лиц. Благодаря совместным усилиям мы все это предотвратим", — сказал Эрдоган.

То соглашение было поистине сенсационным. Дамаск был — "за". Иран — тоже "за". Европа — "за". И даже США — тоже "за". Тогда это воспринималось как дипломатическая победа. Путин таким образом давал всем еще один шанс. А министр обороны России Сергей Шойгу считал, что договоренность — начало новой системы безопасности в Идлибе. И далее — по-военному.

"Начался процесс построения новой системы и новой структуры безопасности работы в зоне деэскалации Идлиб, которая предполагает и предусматривает в самое короткое время, если говорить точнее, то до 10 октября, вывод тяжелого вооружения из зоны демилитаризации, которая проходит по периметру идлибской зоны деэскалации на глубину от 15 до 20 километров. В дальнейшем до 15 октября должны быть выведены все радикальные формирования. Под радикальными имеется в виду ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусра", те, кто занесен в списки ООН как террористические организации. Была проделана большая работа по определению маршрутов дальнейшего развития передвижения транспорта из Алеппо на Хаму и из Алеппо на Латакию. Эта трасса также должна быть до конца года доступна для всех жителей как Алеппо, так и идлибской зоны деэскалации", — подчеркнул Шойгу.

Собственно, на этих условиях в Идлиб была допущена турецкая армия для укрепления своих наблюдательных пунктов. Об тех обязательствах Турции глава российского МИД Сергей Лавров недавно напомнил еще раз. И что сейчас? Турецкая армия в Идлибе вероломно действует заодно с террористами против правительственных войск. Дело дошло до того, что масштабное наступление боевиков пришлось освободить с помощью Военно-космических сил России. А в телефонном разговоре, который состоялся недавно, Путин выразил "серьезную обеспокоенность" — в дипломатии это крепкое выражение — "продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок". При этом Путин "акцентировал", тоже не случайное слово в адрес Эрдогана — необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии". То есть Эрдогану напомнил, что тот не у себя дома.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

18:42

Черноморский флот следит за американским эсминцем

18:12

Трамп хочет лично подписать соглашение с талибами

17:03

Опровергнут фейк про самолеты ВКС и турецкую колонну

16:51

Театр "Ла Скала" отменил все спектакли

16:37

Путин рассказал об оружии будущего и напомнил о долге

16:14

Путин прибыл на концерт в ГКД

16:09

Турция закрыла границу с Ираном

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Обострение в Идлибе: Путин напомнил Эрдогану, что тот не у себя дома

Обострение в Идлибе: Путин напомнил Эрдогану, что тот не у себя дома

1 час назад
Дело "Сети": новые данные

Дело "Сети": новые данные

2 часа назад
В России научились быстро выявлять коронавирус

В России научились быстро выявлять коронавирус

3 часа назад
Удар по Макрону: Павленским занялась французская контрразведка

Удар по Макрону: Павленским занялась французская контрразведка

1 час назад
Президент "средневековой" Украины отмалчивается насчет Парада Победы

Президент "средневековой" Украины отмалчивается насчет Парада Победы

2 часа назад
Пакистан решил закрыть границу с Ираном вслед за Турцией

Пакистан решил закрыть границу с Ираном вслед за Турцией

5 часов назад
Армения перекрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Армения перекрыла границу с Ираном из-за коронавируса

3 часа назад
В Венеции отменили католические службы из-за коронавируса

В Венеции отменили католические службы из-за коронавируса

2 часа назад
Кубок легенд по футболу чуть не закончился скандалом

Кубок легенд по футболу чуть не закончился скандалом

5 часов назад
"Питтсбург" проиграл "Вашингтону", Малкин оформил хет-трик Горди Хоу. Видео

"Питтсбург" проиграл "Вашингтону", Малкин оформил хет-трик Горди Хоу. Видео

21 минута назад
Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке

Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке

4 часа назад
Консул раскрыл подробности исчезновения 15-летней россиянки в Мексике

Консул раскрыл подробности исчезновения 15-летней россиянки в Мексике

31 минута назад
Московское "Динамо" по буллитам обыграло "Спартак" в ретро-матче в стиле 60-х

Московское "Динамо" по буллитам обыграло "Спартак" в ретро-матче в стиле 60-х

2 часа назад
Театр "Ла Скала" отменил все спектакли

Театр "Ла Скала" отменил все спектакли

6 часов назад
Сборная России обыграла команду Северной Македонии в квалификации Евробаскета

Сборная России обыграла команду Северной Македонии в квалификации Евробаскета

2 часа назад
Трамп хочет лично подписать соглашение с талибами

Трамп хочет лично подписать соглашение с талибами

4 часа назад
Для 102-летнего ветерана Великой Отечественной провели специальный парад

Для 102-летнего ветерана Великой Отечественной провели специальный парад

7 часов назад
В четвертом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" победили Нуца Бузаладзе и Екатерина Бродская

В четвертом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" победили Нуца Бузаладзе и Екатерина Бродская

3 часа назад
В проекте "Тест" составили рейтинг лучшей красной икры и "незамерзайки"

В проекте "Тест" составили рейтинг лучшей красной икры и "незамерзайки"

11 часов назад
Это наш подарок: Хлынина и Петров опубликовали клип, не вошедший в фильм "Лёд 2"

Это наш подарок: Хлынина и Петров опубликовали клип, не вошедший в фильм "Лёд 2"

22 часа назад
История с мистикой: завершились съемки "Сердца Пармы"

История с мистикой: завершились съемки "Сердца Пармы"

22.02.2020 21:21
Шоу "100ЯНОВ" на телеканале "Россия 1": новый выпуск ко Дню защитника Отечества

Шоу "100ЯНОВ" на телеканале "Россия 1": новый выпуск ко Дню защитника Отечества

20.02.2020 13:14
Депутат Верховной Рады Украины поздравил мужчин с 23 февраля

Депутат Верховной Рады Украины поздравил мужчин с 23 февраля

2 часа назад
Поступают сотни, выходят десятки: предложения по Конституции фильтруют

Поступают сотни, выходят десятки: предложения по Конституции фильтруют

3 часа назад
В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

3 часа назад
Кудерметова обыграла Младенович на старте турнира в Дохе

Кудерметова обыграла Младенович на старте турнира в Дохе

4 часа назад
Бывший посол США дал Киеву совет по Донбассу и Крыму

Бывший посол США дал Киеву совет по Донбассу и Крыму

4 часа назад
В Бразилии летчик удачно посадил самолет с неисправным шасси. Видео

В Бразилии летчик удачно посадил самолет с неисправным шасси. Видео

5 часов назад
КХЛ. "Салават Юлаев" одолел "Металлург" в овертайме

КХЛ. "Салават Юлаев" одолел "Металлург" в овертайме

5 часов назад
Арестован подросток, закопавший в снегу "убитого" мальчика

Арестован подросток, закопавший в снегу "убитого" мальчика

5 часов назад
Йоханнес Бе завоевал золото чемпионата мира в масс-старте

Йоханнес Бе завоевал золото чемпионата мира в масс-старте

5 часов назад
Штаты подумывают обратиться по поводу Ирана в СБ ООН

Штаты подумывают обратиться по поводу Ирана в СБ ООН

5 часов назад
Беременная женщина и ребенок пострадали в аварии в Тверской области. Видео

Беременная женщина и ребенок пострадали в аварии в Тверской области. Видео

5 часов назад
Эвакуированной из Китая иностранке на Украине вызвали скорую

Эвакуированной из Китая иностранке на Украине вызвали скорую

5 часов назад
Кузнецова вышла во второй круг турнира в Дохе

Кузнецова вышла во второй круг турнира в Дохе

5 часов назад
В Азове женщина потеряла сознание и едва не погибла под автобусом. Видео

В Азове женщина потеряла сознание и едва не погибла под автобусом. Видео

6 часов назад
Патриарх Кирилл призвал воспитывать подлинный патриотизм

Патриарх Кирилл призвал воспитывать подлинный патриотизм

6 часов назад
Пригожин и Лоза оценили украинскую идею для "Евровидения"

Пригожин и Лоза оценили украинскую идею для "Евровидения"

6 часов назад
Большунов не смог выиграть общий зачет "Ски Тур" из-за ошибки сервисменов

Большунов не смог выиграть общий зачет "Ски Тур" из-за ошибки сервисменов

6 часов назад
Кубок мира. Российские саночники победили в эстафете

Кубок мира. Российские саночники победили в эстафете

6 часов назад
Полиция подсчитала участников согласованного мероприятия в Москве

Полиция подсчитала участников согласованного мероприятия в Москве

6 часов назад
Авакова снова требуют уволить

Авакова снова требуют уволить

7 часов назад
Пилоты Airbus Beluga посадили огромный транспортник при сильном ветре. Видео

Пилоты Airbus Beluga посадили огромный транспортник при сильном ветре. Видео

8 часов назад
В Турции увеличилось число жертв землетрясения

В Турции увеличилось число жертв землетрясения

8 часов назад
Американские санкции сравнили с коронавирусом

Американские санкции сравнили с коронавирусом

8 часов назад
Прилетевших в Киев россиян отправили в Минск

Прилетевших в Киев россиян отправили в Минск

8 часов назад
Умер еще один человек с Diamond Princess

Умер еще один человек с Diamond Princess

8 часов назад
Саночники Антонов и Денисьев выиграли этап Кубка мира в Германии

Саночники Антонов и Денисьев выиграли этап Кубка мира в Германии

8 часов назад
Что будет летом: прогноз климатолога

Что будет летом: прогноз климатолога

9 часов назад
Песков: Анкара не выполнила условия договоренностей, достигнутых больше года назад

Песков: Анкара не выполнила условия договоренностей, достигнутых больше года назад

9 часов назад
Кремль призвал не "впадать в мрачные настроения"

Кремль призвал не "впадать в мрачные настроения"

9 часов назад
Тренировочный полет МиГ-29К закончился крушением

Тренировочный полет МиГ-29К закончился крушением

9 часов назад
Итальянские полицейские не дали Логинову подготовиться к масс-старту

Итальянские полицейские не дали Логинову подготовиться к масс-старту

10 часов назад
Уайлдер готов был продолжать бой с Фьюри, но тренер выбросил полотенце

Уайлдер готов был продолжать бой с Фьюри, но тренер выбросил полотенце

11 часов назад
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку