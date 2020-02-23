Армения перекрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Армения закрыла воздушное сообщение с Ираном из-за коронавируса, об этом объявил премьер-министр республики Никол Пашинян. На своей странице в "Фейсбуке" он написал, что помимо воздушного сообщения отменяется и въезд людей через КПП "Мегри".

На понедельник, 24 февраля, назначено заседание комиссии по предотвращению распространения коронавируса, на котором будут обсуждаться дальнейшие действия властей Армении.

Однако оснований для панических настроений нет, уверяет Пашинян.

Ранее власти Пакистана приняли решение закрыть границу с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. О сроках закрытия границы не сообщается. По этой же причине была закрыта граница с Ираном со стороны Турции, также остановлена поставка грузов из Ирана.

Афганистан прекратил сообщение с этой страной, а Грузия ввела ограничения на авиасообщение – ограничено перемещение физических лиц из Ирана в Грузию и обратно. При этом авиакомпаниям будет предоставлена возможность забрать в Иран уже находящихся в Грузии туристов. Открытой остается сухопутная граница, однако на перемещения будут введены строгие ограничения, включая обязательный скрининг пассажиров.

Информация о первых случаях заболевания новым коронавирусом в Иране появилась 19 февраля. Сейчас их число достигло 43, восемь из заболевших скончались. На данный момент Иран является страной, где после Китая зафиксирован самый высокий показатель распространения коронавируса.