  • USD
    64.3008
  • EUR
    69.4191
  • IMOEX
    3106.03
  • RTSI
    1524.71
  • DJA
    9602.49
  • NASDAQ
    9576.59
  • BRENT
    58.36
  • ГАЗПРОМ
    232
  • Газпрнефть
    456.8
  • Роснефть
    461.75
  • АЛРОСА
    83.2
  • Сбербанк
    250.8

Тема:

Коронавирус 43 минуты назад

23 февраля 202022:40 Сян Чжуннань

Код здоровья и стимуляция производства: репортаж с китайской передовой

Код здоровья и стимуляция производства: репортаж с китайской передовой

Взгляд изнутри. О ситуации с коронавирусом — специально для "Вестей недели" репортаж наших коллег с Центрального телевидения Китая.

Рабочий день пекинских курьеров начинается с дезинфекции. Это столичный распределительный центр ZTO, лидера китайского рынка экспресс-доставки. Скутеры, лотки, посылки — все обрабатывают специальным раствором. Хоу Юнмэн работает курьером два года. С начала коронавирусной эпидемии его рабочая нагрузка, как и зарплата, упала вдвое.

Как и его коллеги, Хоу считает возвращение к работе своим долгом. В ZTO на рабочих местах уже 70% персонала, несмотря на то что оборот восстановился только на треть. Всему виной медленный перезапуск интернет-торговли.

"Возобновление работы службы доставки важно не только в экономическом смысле. Пока эпидемия продолжается, мы должны взять на себя больше социальной ответственности. Многие люди могут оставаться дома, потому что курьеры делают свою работу", — отметил Сы Лияо, заместитель управляющего пекинским центром службы доставки ZTO Express.

С такой же мотивацией выходят из продленных новогодних каникул сотрудники фармкомпаний и фабрик по производству медицинских материалов. Одними из первых в Пекине возобновили работу предприятия по производству медицинских масок. Один из заводов еще полмесяца назад производил подгузники. Его переоборудовали в кратчайшие сроки, теперь он может производить до миллиона штук, и все это вскоре попадет на пекинский рынок.

У пекинской фабрики "Бэйшутэ" в эти горячие дни две проблемы — дефицит сырья и рабочей силы. Полимерный материал, служащий фильтром в масках, подорожал в пять раз. Часть персонала не успела вернуться с новогодних каникул из-за противоэпидемических мер, а набрать на гигиеническое производство людей с улицы нельзя.

Доплачивают не только работникам, но и работодателям. По распоряжению председателя КНР Си Цзиньпина, местные власти по всему Китаю стимулируют восстановление производства после вынужденных 10-дневных каникул.

"Управляющий комитет Центрального делового района Пекина разработал 18 мер, чтобы гарантировать восстановление нормальной работы компаний. Эти меры включают создание специальных фондов, снижение или отмену арендной платы для малого и среднего бизнеса, политику по снижению налогов и сборов, отсрочку страховых платежей и увеличение объемов финансовой поддержки", — заявил Чжан Цзюнъян, глава Департамента промышленного развития Центрального делового района Пекина.

Медленные темпы восстановления экономической активности заметны и по отсутствию пробок в деловом центре Пекина, и по недозагруженности столичного метро.

По мере того, как в Пекин возвращаются все больше людей на заработки, метрополитен принял беспрецедентные меры по защите безопасности и профилактике коронавируса. Каждый человек должен пройти через сенсор металла, контролируется температура каждого пассажира. И только после этого можно войти в пекинскую подземку.

До введения противоэпидемических мер столичное метро обслуживало 10 миллионов пассажиров в день, сейчас их менее 700 тысяч. Но, несмотря на более чем десятикратное снижение нагрузки количество поездов не уменьшили, а увеличили.

"Мы обеспечиваем максимальное количество поездов с минимальными интервалами. Мы также увеличили количество вагонов, чтобы увеличить объемы свободного пространства между пассажирами", — пояснил один из менеджеров метрополитена.

Китай сейчас решает одновременно две задачи. Нужно и не допустить распространения вируса и вернуть на фабрики миллионы рабочих-мигрантов? Компании промышленно развитых восточных регионов посылают за ними чартерные авиа-, железнодорожные и автобусные рейсы, региональные власти присылают медиков для проверки состояния здоровья прямо на борту. Тем, кто не попал на спецрейсы и добирается самостоятельно, выплачивают компенсацию в размере до 115 долларов.

Нинбо — ключевой порт восточной провинции Чжэцзян, одного из локомотивов китайской экономики. Город входит в 100-миллионную мегаагломерацию дельты реки Янцзы с центром в Шанхае, которая обеспечивает четверть ВВП страны. В нее же входит столица Чжэцзяна Ханчжоу, где базируется Alibaba, самый известный интернет-гигант Китая. Его мобильное приложение с 11 февраля помогает контролировать миграционные потоки в городе.

QR-код здоровья жители Ханчжоу получают после заполнения анкеты онлайн на контрольных пунктах. Если вы не были в районах со сложной эпидемиологической ситуацией, не контактировали с больными и не жалуетесь на здоровье, его цвет будет зеленым. Если он желтый или красный, вас ждет 7-дневный или 14-дневный карантин на дому. Цвет может поменяться и позже в результате контрольных замеров температуры.

"С кодом здоровья мы можем обеспечить возвращение работников на предприятия в упорядоченном режиме. Он помогает нам реализовать полномасштабный план по профилактике и контролю эпидемической ситуации", — рассказал Люй Ганфэн, замначальника Управления информационных ресурсов администрации Ханчжоу.

Код здоровья в городе получили уже около 7 миллионов человек — 80% его населения. Система позволила восстановить производство более чем половине городских предприятий. В Alibaba готовит аналогичный проект для реализации в национальном масштабе на базе платежного приложения AliPay, которое насчитывает более миллиарда пользователей.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

18:42

Черноморский флот следит за американским эсминцем

18:12

Трамп хочет лично подписать соглашение с талибами

17:03

Опровергнут фейк про самолеты ВКС и турецкую колонну

16:51

Театр "Ла Скала" отменил все спектакли

16:37

Путин рассказал об оружии будущего и напомнил о долге

16:14

Путин прибыл на концерт в ГКД

16:09

Турция закрыла границу с Ираном

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Обострение в Идлибе: Путин напомнил Эрдогану, что тот не у себя дома

Обострение в Идлибе: Путин напомнил Эрдогану, что тот не у себя дома

1 час назад
Дело "Сети": новые данные

Дело "Сети": новые данные

2 часа назад
В России научились быстро выявлять коронавирус

В России научились быстро выявлять коронавирус

4 часа назад
Удар по Макрону: Павленским занялась французская контрразведка

Удар по Макрону: Павленским занялась французская контрразведка

1 час назад
Президент "средневековой" Украины отмалчивается насчет Парада Победы

Президент "средневековой" Украины отмалчивается насчет Парада Победы

2 часа назад
Пакистан решил закрыть границу с Ираном вслед за Турцией

Пакистан решил закрыть границу с Ираном вслед за Турцией

5 часов назад
Армения перекрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Армения перекрыла границу с Ираном из-за коронавируса

3 часа назад
В Венеции отменили католические службы из-за коронавируса

В Венеции отменили католические службы из-за коронавируса

2 часа назад
Кубок легенд по футболу чуть не закончился скандалом

Кубок легенд по футболу чуть не закончился скандалом

5 часов назад
"Питтсбург" проиграл "Вашингтону", Малкин оформил хет-трик Горди Хоу. Видео

"Питтсбург" проиграл "Вашингтону", Малкин оформил хет-трик Горди Хоу. Видео

27 минут назад
Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке

Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке

4 часа назад
Консул раскрыл подробности исчезновения 15-летней россиянки в Мексике

Консул раскрыл подробности исчезновения 15-летней россиянки в Мексике

37 минут назад
Московское "Динамо" по буллитам обыграло "Спартак" в ретро-матче в стиле 60-х

Московское "Динамо" по буллитам обыграло "Спартак" в ретро-матче в стиле 60-х

2 часа назад
Театр "Ла Скала" отменил все спектакли

Театр "Ла Скала" отменил все спектакли

6 часов назад
Сборная России обыграла команду Северной Македонии в квалификации Евробаскета

Сборная России обыграла команду Северной Македонии в квалификации Евробаскета

2 часа назад
Трамп хочет лично подписать соглашение с талибами

Трамп хочет лично подписать соглашение с талибами

4 часа назад
Для 102-летнего ветерана Великой Отечественной провели специальный парад

Для 102-летнего ветерана Великой Отечественной провели специальный парад

7 часов назад
В четвертом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" победили Нуца Бузаладзе и Екатерина Бродская

В четвертом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" победили Нуца Бузаладзе и Екатерина Бродская

3 часа назад
В проекте "Тест" составили рейтинг лучшей красной икры и "незамерзайки"

В проекте "Тест" составили рейтинг лучшей красной икры и "незамерзайки"

12 часов назад
Это наш подарок: Хлынина и Петров опубликовали клип, не вошедший в фильм "Лёд 2"

Это наш подарок: Хлынина и Петров опубликовали клип, не вошедший в фильм "Лёд 2"

22 часа назад
История с мистикой: завершились съемки "Сердца Пармы"

История с мистикой: завершились съемки "Сердца Пармы"

22.02.2020 21:21
Шоу "100ЯНОВ" на телеканале "Россия 1": новый выпуск ко Дню защитника Отечества

Шоу "100ЯНОВ" на телеканале "Россия 1": новый выпуск ко Дню защитника Отечества

20.02.2020 13:14
Депутат Верховной Рады Украины поздравил мужчин с 23 февраля

Депутат Верховной Рады Украины поздравил мужчин с 23 февраля

2 часа назад
Поступают сотни, выходят десятки: предложения по Конституции фильтруют

Поступают сотни, выходят десятки: предложения по Конституции фильтруют

3 часа назад
В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

4 часа назад
Кудерметова обыграла Младенович на старте турнира в Дохе

Кудерметова обыграла Младенович на старте турнира в Дохе

4 часа назад
Бывший посол США дал Киеву совет по Донбассу и Крыму

Бывший посол США дал Киеву совет по Донбассу и Крыму

4 часа назад
В Бразилии летчик удачно посадил самолет с неисправным шасси. Видео

В Бразилии летчик удачно посадил самолет с неисправным шасси. Видео

5 часов назад
КХЛ. "Салават Юлаев" одолел "Металлург" в овертайме

КХЛ. "Салават Юлаев" одолел "Металлург" в овертайме

5 часов назад
Арестован подросток, закопавший в снегу "убитого" мальчика

Арестован подросток, закопавший в снегу "убитого" мальчика

5 часов назад
Йоханнес Бе завоевал золото чемпионата мира в масс-старте

Йоханнес Бе завоевал золото чемпионата мира в масс-старте

5 часов назад
Штаты подумывают обратиться по поводу Ирана в СБ ООН

Штаты подумывают обратиться по поводу Ирана в СБ ООН

5 часов назад
Беременная женщина и ребенок пострадали в аварии в Тверской области. Видео

Беременная женщина и ребенок пострадали в аварии в Тверской области. Видео

5 часов назад
Эвакуированной из Китая иностранке на Украине вызвали скорую

Эвакуированной из Китая иностранке на Украине вызвали скорую

5 часов назад
Кузнецова вышла во второй круг турнира в Дохе

Кузнецова вышла во второй круг турнира в Дохе

5 часов назад
В Азове женщина потеряла сознание и едва не погибла под автобусом. Видео

В Азове женщина потеряла сознание и едва не погибла под автобусом. Видео

6 часов назад
Патриарх Кирилл призвал воспитывать подлинный патриотизм

Патриарх Кирилл призвал воспитывать подлинный патриотизм

6 часов назад
Пригожин и Лоза оценили украинскую идею для "Евровидения"

Пригожин и Лоза оценили украинскую идею для "Евровидения"

6 часов назад
Большунов не смог выиграть общий зачет "Ски Тур" из-за ошибки сервисменов

Большунов не смог выиграть общий зачет "Ски Тур" из-за ошибки сервисменов

6 часов назад
Кубок мира. Российские саночники победили в эстафете

Кубок мира. Российские саночники победили в эстафете

6 часов назад
Полиция подсчитала участников согласованного мероприятия в Москве

Полиция подсчитала участников согласованного мероприятия в Москве

7 часов назад
Авакова снова требуют уволить

Авакова снова требуют уволить

7 часов назад
Пилоты Airbus Beluga посадили огромный транспортник при сильном ветре. Видео

Пилоты Airbus Beluga посадили огромный транспортник при сильном ветре. Видео

8 часов назад
В Турции увеличилось число жертв землетрясения

В Турции увеличилось число жертв землетрясения

8 часов назад
Американские санкции сравнили с коронавирусом

Американские санкции сравнили с коронавирусом

8 часов назад
Прилетевших в Киев россиян отправили в Минск

Прилетевших в Киев россиян отправили в Минск

8 часов назад
Умер еще один человек с Diamond Princess

Умер еще один человек с Diamond Princess

8 часов назад
Саночники Антонов и Денисьев выиграли этап Кубка мира в Германии

Саночники Антонов и Денисьев выиграли этап Кубка мира в Германии

8 часов назад
Что будет летом: прогноз климатолога

Что будет летом: прогноз климатолога

9 часов назад
Песков: Анкара не выполнила условия договоренностей, достигнутых больше года назад

Песков: Анкара не выполнила условия договоренностей, достигнутых больше года назад

9 часов назад
Кремль призвал не "впадать в мрачные настроения"

Кремль призвал не "впадать в мрачные настроения"

9 часов назад
Тренировочный полет МиГ-29К закончился крушением

Тренировочный полет МиГ-29К закончился крушением

9 часов назад
Итальянские полицейские не дали Логинову подготовиться к масс-старту

Итальянские полицейские не дали Логинову подготовиться к масс-старту

10 часов назад
Уайлдер готов был продолжать бой с Фьюри, но тренер выбросил полотенце

Уайлдер готов был продолжать бой с Фьюри, но тренер выбросил полотенце

11 часов назад
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку