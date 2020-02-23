СКА в игре с "Йокеритом" продлил победную серию до 11 матчей

В Хельсинки завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Йокеритом" и санкт-петербургским СКА. Подопечные Алексея Кудашова разгромили "шутов" на выезде со счетом 6:1 и продлили победную серию до 11 игр.

В составе гостей дубль оформил Кирилл Марченко (10-я и 59-я минуты). Также за армейцев отличились Иван Морозов (31-я), Евгений Кетов (35-я), Миро Аалтонен (49-я) и Ярно Коскиранта (59-я). У хозяев льда единственный гол записал в свой актив Микко Лехтонен (5-я).

В другой встрече дня казанский "Ак Барс" дома обыграл минское "Динамо" со счетом 5:4.