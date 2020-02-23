ГИБДД предупреждает о "желтом уровне" опасности

Столичным автолюбителям рекомендуют снизить скорость и быть предельно внимательными на дороге.

В Москве и области погода испортится, дорог покроются льдом. Объявлен "желтый уровень" опасности, сообщает ГИБДД твитом.

К внимательности на дорогах Госавтоинспекция призывает и пешеходов.