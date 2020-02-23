23 февраля 202021:50

Дубль Обамеянга помог "Арсеналу" одержать волевую победу над "Эвертоном"

EPA

В матче 27-го тура английской премьер-лиги лондонский "Арсенал" на поле домашнего стадиона "Эмирейтс" одержал волевую победу над ливерпульским "Эвертоном" – 3:2. "Канониры" довели беспроигрышную серию в чемпионате Англии до семи игр – три победы, четыре ничьи.

У победителей дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (33-я, 46-я минуты) и единожды отличился Эдвард Нкетиа (28), а у гостей мячи забили Доминик Калверт-Льюин (1) и Ришарлисон (45+4).

"Арсенал" с 37 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице, а "Эвертон", прервавший беспроигрышную серию из пяти матчей (три победы, две ничьи), расположился двумя строчками ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре чемпионата Англии лондонцы в субботу, 7 марта, примут "Вест Хэм Юнайтед", а "ириски" 1 марта дома сыграют с "Манчестер Юнайтед".

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