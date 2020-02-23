Многодетная мать выпала с 8 этажа на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы женщина выпала из окна квартиры на восьмом этаже. Инцидент произошел на Остафьевской улице.

От полученных при падении травм женщина скончалась на месте.

Как выяснилось, она была матерью троих маленьких детей.

Почему она оставила их сиротами – выясняет следствие, передает ТАСС.