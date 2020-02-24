Австрия приостановила движение поездов с Италией из-за коронавируса

Австрия приостановила движение поездов с Италией через пограничный альпийский перевал Бреннер из-за угрозы распространения коронавируса.

Такое заявление сделала компания "Австрийские федеральные железные дороги".

Решение о запрете на проезд было принято после того, как на следовавшем из Италии поезде были выявлены два пассажира с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил глава австрийского МВД Карл Нехаммер​​​.

Поезд следовал из Венеции в Мюнхен. Итальянские железные дороги передали информацию о двух пассажирах с повышенной температурой, передает ТАСС.

В настоящее время поезд находится на вокзале Бреннера на итальянской территории. Дальнейшие действия обсуждаются с итальянскими властями. Движение поездов через Бреннер в обоих направлениях заблокировано.

Карл Нехаммер ранее заявлял, что в Австрии на данный момент зафиксировано 181 подозрение на коронавирус, но ни один случай не был подтвержден.