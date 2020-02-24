Теннис. Александрова проиграла Анисимовой на старте турнира в Дохе

Российская теннисистка, 25-я ракетка мира Екатерина Александрова в первом круге турнира в катарской Дохе в двух сетах за один час 35 минут проиграла представительнице США Аманде Анисимовой – 3:6, 6:7 (4:7).

Александрова шесть раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из восьми, а у Анисимовой, занимающей 29-е место в рейтинге WTA, два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка из десяти.

Таким образом, 25-летняя уроженка Челябинска покинула турнир, а американка вышла во второй круг, где ей будет противостоять шестая ракетка мира, украинка Элина Свитолина.