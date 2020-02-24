Коронавирус в Италии: единственная действующая мера - изоляция территорий

Австрия приостановила сообщение по железной дороге с Италией из-за угрозы коронавируса. Перед этим в страну не пустили итальянский поезд — двое пассажиров пожаловались на высокую температуру. Тем временем в самой Италии жертвами коронавируса стали уже три человека. Число инфицированных превысило полторы сотни. В Венеции досрочно завершили карнавал. В Ломбардии и Венето объявлен карантин. Без специального разрешения нельзя покидать зоны, где есть вирус.

Крохотный Кодоньо — 15 тысяч человек — сегодня как одиннадцатимиллионный Ухань. Закрыт, опечатан, спрятан за опущенными жалюзи. Это "красная зона" — военные никого не выпускают, никого не выпускают, но на улицу и никто и не думает выходить.

Школы на севере закрыты, крупные производства приказано остановить. Там, откуда все началось, в провинции Лоди за двое суток — 50 заболевших.

Италия так и не вычислила, кто он — пациент "ноль", с которого началось глобальное локальное заражение. Но это уже неважно. Это снежный ком, потому что только пациент номер 1 – первый, кому поставили диагноз короновирус, — заразил два десятка человек.

Он вел активную жизнь за время инкубационного периода пробежал полумарафон, четыре раза обедал с друзьями, каждое утро пил кофе в одном и том же баре. Это то, что он честно рассказал следствию, но уже не все можно отследить, потому что за последние сутки от вируса скончалось двое пожилых людей и диагноз был поставлен после смерти. Последняя жертва вообще скончалась дома.

На экстренном заседании кабинет министров премьер Конте объявляет о чрезвычайных мерах.

"Мы решили, что запретим въезд и выезд в те места, где зафиксированы вспышки заболевания. В этих районах отложены массовые мероприятия, учебная деятельность. Министр спорта объявил, что все спортивные мероприятия в регионах Венето и Ломабардия перенесены".

Зараженные уже не только в Ломбардии – Пьемонт, Венето. В Венеции отменен карнавал. Эмилия-Романья — никаких публичных мероприятий, никаких. Игры серии А перенесены. Последние показы на неделе моды в Милане идут без зрителей. "Ла Скала" не дает ничего — никаких спектаклей.



"Мы и органы здравоохранения не смогли найти нулевого пациента. Он до сих пор не идентифицирован, так что трудно строить прогнозы насчет распространения вируса. Единственной конкретной действующей мерой может быть только изоляция территорий", — констатирует руководитель Национальной службы гражданской обороны страны Анджело Борелли.

Чтобы остановить вспышку, Италия готова на крайние меры, но в стране, где на выходных принято ездить к родителям, уже поздно изолировать регионы. Вирус уже на самом севере — на границе с Швейцарией, которая пока не собирается закрывать границу. Но предложения такие уже звучат.