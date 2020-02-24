"Айлендерс" переиграл "Сан-Хосе", Варламов отразил 29 бросков

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс" на льду домашней арены "Нассау Колизеум" обыграл команду "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

У победителей дубль оформил Андерс Ли (7-я, 22-я минуты) и по разу отличились Девон Тэйвз (38) и Джош Бейли (58, ПВ), а у гостей единственную шайбу забросил Дилан Гэмбрелл (11).

Российский голкипер хозяев льда Семен Варламов отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

"Айлендерс" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 76 очками занимает шестое место в Восточной конференции, а "Сан-Хосе", потерпевший четвертое поражение кряду, расположился на 13-й строчке на Западе, имея в активе 56 очков.