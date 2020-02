Ковальчук стал одноклубником Овечкина в "Вашингтоне"

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" обменял российского форварда Илью Ковальчука в команду "Вашингтон Кэпиталз". Взамен "Монреаль" получил право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.

Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.

OFFICIAL RELEASE | Capitals have acquired forward Ilya Kovalchuk from the Montreal Canadiens for a 2020 third round pickhttps://t.co/O3tIR0WV4N