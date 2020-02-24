В Лондоне приступают к рассмотрению дела Джулиана Ассанжа

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа.

Заседания продлятся четыре недели, их разделят на две части. Неделя — сейчас, остальные три — в конце мая. Именно тогда дадут показания свидетели по делу, передает "Россия 24".

Основателю WikiLeaks грозит до 175 лет лишения свободы. США обвиняют его в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Сейчас Ассанж находится в лондонской тюрьме.