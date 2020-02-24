Резкий скачок и снова замедление: ситуация с коронавирусом напряженная

Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 80 тысячам человек. Из них свыше 77 тысяч в самом Китае. При этом, за минувшие сутки в большинстве китайских провинций не зафиксировано ни одного нового заражения.

Резкий скачок и снова замедление. Темпы распространения коронавируса в Азиатском регионе постепенно, но падают. Сразу шесть китайских провинций понизили уровень реагирования на эпидемию впервые за месяц. Высоко оценили усилия Китая по борьбе с вирусом и главы Минздрава из разных стран. По мнению медиков, эти меры эффективно предотвратили распространение эпидемии.



"С медицинской точки зрения, противоэпидемические мероприятия в Китае были эффективными. Фактически, такая вспышка представляет огромную проблему для любого отделения неотложной помощи. Китай — мощная страна, и мы считаем, что она может победить болезнь", — говорит заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.



Прогнозы утешают. Число выздоровевших в Китае превышает количество заболевших почти в 10 раз. Не волноваться призывают и во Всемирной Организации Здравоохранения.



"Сезонный грипп гораздо более распространен и вызывает гораздо больше смертей, чем COVID-19, возможно, когда-либо будет. Соблюдайте правила гигиены рук, санитарии, используйте дезинфицирующие средства и тому подобное. Это закончится. Мы с этим справимся", — говорит преподаватель Гарвардской медицинской школы, консультант ВОЗ Ки Б. Парк.



А вот в Южной Корее число заболевших резко возросло. Только за прошедшие сутки там зафиксировали свыше 150 случаев заражения. Винят в этом местную секту.

По сообщениям центров по контролю и профилактике заболеваний, именно прихожане так называемой церкви Иисуса Синчхонджи стали причиной резкой вспышки эпидемии в стране. В самой церкви вину не признают. Наоборот, призывают сограждан с пониманием отнестись к ситуации.



"COVID-19 — это заболевание, которое вспыхнуло в Китае и распространилось на Южную Корею. Мы искренне просим граждан признать, что Церковь Синчхонджи и ее последователи являются крупнейшими жертвами вируса и прекратить ненависть и необоснованную критику по отношению к нашим последователям", — высказался представитель Церкви Синчхонджи Саймон Ким.



Но если в Азиатском регионе распространение коронавируса в некотором роде удалось взять под контроль, в Европе за последние сутки ситуация обострилась. В Италии от коронавируса скончлись уже трое. По примеру китайских властей, премьер-министр страны ввел в пострадавших регионах карантин. Теперь без специального разрешения запрещено покидать зоны, где был зафиксирован новый вирус.

Там отменены занятия в учебных заведениях и церковные богослужения, закрыты музеи. Коснулись новые правила и всех спортивных мероприятий. Не сделали исключение и для матча чемпионата Италии по футболу, который должен был состояться в это воскресенье.



"Усилия, которые мы предпринимаем и которые мы будем предпринимать в ближайшие неделю-две, призывая людей остаться дома и закрывая общественные места, — это попытка обеспечить сдерживание этого явления, о котором мы все еще мало знаем, но которое передается быстро. Поэтому, если страна может взять его под контроль, это, безусловно, будет лучше для всех", — говорит советник по социальному обеспечению Ломбардии Джулио Галлера.



Пострадали от эпидемии и знаменитые модные дома Италии. Модельер Джорджио Армани провел показ своей новой коллекции в пустом зале. Трансляцию вели онлайн.