Пропавшую в Мексике 15-летнюю россиянку нашли

Пропавшую неделю назад в мексиканском штате Халиско 15-летнюю россиянку Лилиану И. нашли живой и здоровой. Об этом рассказал РИА Новости консул России в Мексике Андрей Трояновский, сославшись на родителей ребенка.

По его словам, об обнаружении девочки сообщили ее родители. Лилиану не похищали — она сама ушла из дома.

21 февраля прокуратура Халиско объявила "желтую тревогу": в городе Тлахомулько 17-19 февраля пропали три несовершеннолетние девушки. Это две мексиканки 16 и 17 лет и 15-летняя россиянка, постоянно проживающая в Халиско со своей семьей.