Александрова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

Россиянка Екатерина Александрова не смогла удержаться на 25-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В его обновленной версии первая ракетка России опустилась на одно место. В активе спортсменки 1775 очков.

Лидером рейтинга осталась австралийка Эшли Барти, набравшая 8367 баллов. Второй идет румынка Симона Халеп (6076). Тройку лучших замыкает Каролина Плишкова из Чехии (5200). Далее следуют канадка Бьянка Андрееску (4665) и американка София Кенин (4490).

Россиянки Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина и Анастасия Потапова располагаются в рейтинге на 30-м, 38-м, 46-м, 59-м, 73-м и 97-м местах соответственно.