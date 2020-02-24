Рысь атаковала человека во время циркового выступления в Осетии. Видео

Очевидец запечатлел на видео инцидент, произошедший на днях во время выступления заезжей цирковой труппы в Южной Осетии. Люди, собравшиеся на представлении в Цхинвале, стали свидетелями нападения рыси на дрессировщика.

Животное заартачилось, и мужчина стал дергать за поводок. Ему удалось стянуть рысь с тумбы, однако это стало последней каплей, переполнившей терпение представителя семейства кошачьих.

Рысь набросилась на человека, нанося ему удары лапами. Работнику цирка не сразу удалось успокоить подопечную и утащить ее за кулисы. Насколько серьезно пострадал дрессировщик – не уточняется.

Судя по крикам, ЧП вызвало панику в зрительном зале, никак не отгороженном от сцены, где выступало дикое животное.