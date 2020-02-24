Журналисты устроили пикет у посольства Эстонии в РФ

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и глава эстонского отделения агентства Sputnik Елена Черышева участвуют в пикете у посольства Эстонии в Москве, передает телеканал "Россия 24".

24 февраля Эстонии отмечает День независимости, в этот день журналисты решили напомнить властям страны о притеснениях сотрудников эстонского отделения Sputnik. Ранее его сотрудники столкнулись с угрозами со стороны полиции и погранохраны завести уголовные дела на журналистов, если они не уволятся добровольно. В правоохранительных органах ссылаются на то, что директор МИА "Россия сегодня", чьим подразделением является Sputnik, Дмитрий Киселев внесен в санкционные списки. Осенью 2019 года филиалы зарубежных банков в Эстонии заморозили переводы средств на нужды эстонского бюро. Арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине.

Журналисты объясняют участие в пикете желанием еще раз призвать эстонский МИД и другие органы отреагировать на ситуацию с сотрудниками эстонского Sputnik. Вышинский отметил, что их судьба напоминает ему собственный опыт – журналиста арестовали на Украине и продержали за решеткой больше года. Особую тревогу вызывает тот факт, что тюрьмой журналистам грозят на территории Евросоюза, куда входит Эстония.

День независимости Эстонии Черышева назвала днем траура по независимости и свободе слова. Европейское государство, позиционирующее себя как демократическое, лишило работы более 30 человек только за то, что они думают иначе, подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.