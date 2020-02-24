24 февраля 202011:08

Жокей врезался в бетонный столб во время скачек в Дагестане

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Участник праздничных скачек в Ботлихском районе Дагестана получил серьезные травмы, врезавшись в столб. Очевидец снял на видео опасный момент.

 

Инцидент произошел днем 23 февраля в селе Анди. На кадрах видно, что наездник не удержался в седле и врезался спиной в бетонную мачту освещения.

На помощь пострадавшему тут же бросились зрители, вскоре подоспели дежурившие на приуроченных ко Дню защитника отечества соревнованиях врачи. О состоянии пострадавшего достоверной информации не поступало, по некоторым данным, он сломал позвоночник.

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